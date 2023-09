Ecco tutti i profili autorizzati dal Ministero

Via libera alle assunzioni di nuovi dirigenti al Comune di Palermo. Dopo anni di stop, il COSFEL (l’organo preposto del Ministero dell’Interno) ha dato il via libera all’Amministrazione per gli ingressi a tempo determinato ed indeterminato all’interno dei ranghi di Palazzo delle Aquile. Un’operazione che avrà un costo complessivo da 4,5 milioni di euro, suddivisi fra fondi ministeriali e fondi comunali. Fatto che permetterà di lenire il dissesto funzionale (ovvero la paralisi delle operazioni burocratiche) che ha colpito gli uffici del capoluogo siciliano negli ultimi anni. Adesso toccherà al Comune dare formalmente inizio ai rapporti lavorativi, con la firma dei contratti entro fine mese.

Il piano assunzioni del Comune di Palermo

A riassumere il quadro delle assunzioni firmato dal Capo Ufficio del COSFEL Raffaele Bonanno. Un documento che racchiude il piano assunzioni chiesto dal Comune di Palermo e sul quale il Ministero dell’Interno ha dato l’ok. Fra le assunzioni a tempo indeterminato (con un importo da poco meno di un 1 milione di euro), si annoverano l’ingresso di 11 dirigenti tecnici (circa 500.000 euro all’anno), 3 funzionari per mobilità (77.000 euro all’anno) e di 80 funzionari ex categoria D (345.000 euro). A queste si aggiungono quelle finanziate con il fondo di solidarietà comunale, per un costo complessivo di 1,2 milioni di euro. In questa categoria rientrano i 4 esperti dell’area socio-assistenziale (142.000 euro all’anno), 2 pedagogisti (71.000 euro all’anno), 30 assistenti sociali (1 milione di euro). Una lista a cui segue la stabilizzazione degli 80 dipendenti ASU Palermo Lavoro, per un importo da 1,5 milioni di euro. Di questi, 36 saranno stabilizzati in qualità di operatori, mentre i restanti 54 rientrano nelle liste dei collaboratori.

Un’infornata di dirigenti a cui seguiranno le assunzioni a tempo determinato, con contratti di tre anni. Manovra varata dalla Giunta a fine luglio e che ha ricevuto il via libera oggi. Una lista nella quale viene annoverata la figura del nuovo direttore generale (ovvero Eugenio Ceglia), 3 dirigenti (212.000 euro) fra i quali ci sono 1 dirigente avvocato, 1 dirigente di supporto amministrativo e 1 dirigente dell’ufficio cerimoniale; 2 funzionari (120.000 euro); 11 dirigenti con vari incarichi (454.000 euro). A completare le richieste della Giunta Comunale c’è la previsione di quattro esperti del sindaco che, fino al 31/12/2023, percepiranno 100.000 euro.

Il commento dell’Amministrazione

“Il Comune di Palermo, dopo aver rimesso i conti in ordine, è tornato a essere credibile e il via libera del Viminale, attraverso la Commissione per la stabilità degli Enti locali, alla rideterminazione della dotazione organica e a nuove assunzioni ne è l’ennesima autorevole prova – ha commentato il sindaco Roberto Lagalla -. Con questo provvedimento si procede alla stabilizzazione di 90 Asu e alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di 80 contratti. In più, la macchina amministrativa può finalmente dotarsi di nuove forze a livello dirigenziale, per colmare una carenza che in questi anni ha contribuito ad abbassare i livelli di servizi ai cittadini e che questa amministrazione vuole fortemente risollevare”.

“Le decisioni del Ministero dell’Interno – dichiara il vicesindaco Carolina Varchi – consentono al Comune di compiere un altro passo in avanti, fuori dalla palude nella quale l’abbiamo trovato all’atto del nostro insediamento. Le assunzioni sono il frutto della prima delibera attuativa del piano di riequilibrio e permetteranno agli uffici di immettere nuove forze, necessarie a un’amministrazione nei confronti della quale per anni è stato applicato il blocco del turn over. Adesso attendiamo il responso della Corte dei conti, ma è chiaro che il Comune di Palermo ha intrapreso un cammino virtuoso – aggiunge Varchi – di cui vado particolarmente orgogliosa. Ringrazio gli uffici di mia diretta collaborazione per lo sforzo profuso nella predisposizione del piano. Un ringraziamento che estendo alle articolazioni del Viminale e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presieduta dal Sottosegretario Wanda Ferro – conclude – per la sensibilità istituzionale mostrata nei confronti della nostra città”.