Possibile uscita dell’ assessore Pierobon dalla giunta

Orlando: “in questi ultimi anni passi importanti per il piano sui rifiuti”

Il rischio di abbandono dei progetti che sono in itinere

“Da sempre il settore dei rifiuti è particolarmente delicato e le scelte che ricadono sull’assessorato sono cruciali per gli enti locali e richiedono grande equilibrio e trasparenza. Le criticità del sistema integrato dei rifiuti e del sistema idrico integrato interessano direttamente i comuni e, in particolare, la carenza d’impianti sul territorio continua a determinare speculazioni e costi elevati per i comuni e di conseguenza per cittadini e imprese. In questi anni con l’assessore Pierobon si sono fatti passi importanti e le definizione di un piano regionale dei rifiuti costituisce un traguardo importante”. Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia, commentando la possibile uscita dalla Giunta Musumeci dell’assessore all’Energia, Alberto Pierobon.

La voce di corridoio

Alberto Pierobon, rischia di dover lasciare in corsa la giunta e soprattutto i progetti che sono in itinere. La voce di corridoio si fa sempre più insistente e fa parte di un articolato piano di revisione degli assetti della maggioranza per mettere in atto i quali sembra caduta a fagiolo l’esigenza di far rientrare una donna in giunta. Una richiesta venuta da più parti per riequilibrare, anche solo in parte, la presenza di genere dopo quella che dall’opposizione è stata definita la ‘virata virile’ di Musumeci.

Assessore Pierobon garanzia di trasparenza per Orlando

Il sindaco di Palermo e presidente di Anci Leoluca Orlando critica quella che ancora è solo una voce di corridoio. “Riteniamo fondamentale che su tale settore l’attuale assessore abbia dato importanti garanzie di trasparenza e correttezza anche nel confronto col sistema delle autonomie locali dell’Isola e riteniamo che, prima di ogni altra valutazione, tali valori debbano essere preservati”. L’uscita di Pierobon, tecnico indicato dall’Udc ma abbastanza trasversale e con relazioni anche al di fuori della coalizione, dovrebbe dare spazio a una donna d’indicazione Genovese ma a patto che ci sia l’avvicinamento proprio dell’uomo di Ora Sicilia a casa Udc per evitare cambi di equilibri e rimpolpare quella formazione.