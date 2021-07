Se non otterranno risposte, i sindaci dell'isola manifesteranno a Roma

Anci Sicilia ha inviato lettera a Roma per sollecitare il confronto

Incontro serve per individuare le soluzioni normative e finanziarie

Ma in assenza di “adeguati riscontri” dopo questo invito sarà indetta manifestazione dei sindaci dell’isola a Roma

L’Anci Sicilia chiede un incontro al governo nazionale per affrontare le tante criticità finanziarie ed organizzative dei Comuni siciliani, in stato di mobilitazione permanente e la istituzione di una sede di confronto tra Stato, Regione Siciliana ed Enti locali. Un incontro nel quale individuare le necessarie soluzioni normative e finanziarie che consentano di armonizzare la legislazione nazionale con quella regionale.

Queste in sintesi le richieste avanzate dall’Associazione dei Comuni siciliani in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ai deputati e ai senatori eletti in Sicilia e ai deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“Sarà indetta a Roma manifestazione dei sindaci dell’Isola”

Ma c’è di più: la lettera preannuncia una manifestazione dei sindaci siciliani a Roma laddove la sollecitazione non trovi risposte. “Considerata la rilevanza dei temi posti, come deliberato all’unanimità dal consiglio regionale dell’Associazione dei Comuni siciliani, riunitosi con procedura d’urgenza il 29 giugno scorso e in assenza di adeguati riscontri a questa ulteriore sollecitazione – si legge nella lettera – sarà indetta a Roma una manifestazione dei Sindaci dell’Isola”.

“Coinvolto governo per denunciare grave stato di sofferenza”

“Abbiamo ritenuto necessario coinvolgere il Governo nazionale per denunciare il grave stato di sofferenza di un gran numero di Comuni siciliani, che hanno già approvato e inviato alle Istituzioni nazionali un’apposita delibera di Giunta con la quale si sottolinea l’inadeguatezza dell’attuale quadro normativo a fronte del progressivo aumento di Enti che dichiarano il dissesto, che sono costretti a ricorrere ad un piano di riequilibrio e che manifestano altri elementi di sofferenza sul piano finanziario”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia.

“Necessità improrogabile di istituire tavolo di confronto”

“La necessità, improrogabile, di istituire un Tavolo di confronto istituzionale per l’individuazione di urgenti soluzioni normative e finanziarie è anche strettamente connessa alla possibilità di un effettivo utilizzo dei fondi del nuovo ciclo di Programmazione 2021/2027 e del Piano Nazionale della Ripresa e della Resilienza (PNRR). Il pieno ed efficiente impiego di tali ultime risorse finanziarie, infatti, rappresenta una storica opportunità per ridurre il divario con le aree più sviluppate del Paese e garantire, anche in Sicilia, Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) – conclude il presidente Orlando – e non possiamo in nessun modo permettere che si trasformi in un’ulteriore occasione mancata per la nostra Sicilia”.