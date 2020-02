La richiesta del consigliere Antonino Randazzo

Entro il 31 marzo, tutti i residenti e i condomini dovranno comunicare all’Amap quanti componenti ha ogni famiglia .

In assenza dell’invio di tali informazioni entro il 31 marzo 2020, L’Amap attribuirà d’ufficio lo status di Non Residente a tutte le utenze facenti parte del Condominio e con un numero di 3 componenti per ogni nucleo familiare che significherebbe un aumento delle tariffe del servizio idrico

“Su questo aspetto considerato il poco tempo a disposizione (la comunicazione e’ del mese di febbraio 2020) per gli amministratori di condominio che dovranno procedere ad una operazione che richiede tempo quale ricognizione appartamento per appartamento di tutti i nuclei familiari occupanti del Condominio amministrato ho chiesto alla Società Amap di valutare la possibilità di posticipare di 90 giorni la scadenza del 31 marzo al fine di consentire a tutti gli amministratori di condominio di effettuare le verifiche e trasmettere la dichiarazione scongiurando l’incremento della bolletta dell’acqua” ha detto Antonino Randazzo Capogruppo del Movimento 5 Stelle