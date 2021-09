Si esibisce al pianoforte Yeon Min Park

Domani, giovedì 16 settembre, ultimo appuntamento con “I Concerti di Palazzo Branciforte“. La rassegna si conclude con un’esibizione interamente dedicata alle composizioni di Chopin. Per questo ultimo evento la pianista Yeon Min Park eseguirà il Grande valzer, Op. 42 – l’Andante Spianato e Grande Polacca Brillante, Op. 22 – il Preludio in do diesis minore, Op. 45 – lo Scherzo n. 1, Op. 20 – le Tre mazurche, Op. 56 e la Sonata n. 3 in si minore, Op. 58.

Concerto ad ingresso gratuito

Tutti i concerti sono ad accesso libero fino ad esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuarla tramite il sito https://www.palermoclassica.it/branciforte-16settembre…/