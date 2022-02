Il 25 febbraio alle 20

“La perfetta sintesi tra perizia tecnica e forza compositiva”. È stata definita così la musica del compositore, pianista e didatta italiano, Fabrizio Puglisi, grande protagonista del concerto del 25 febbraio che si terrà nella Chiesa del Santissimo Salvatore di Palermo, alle 20 con il patrocinio del Lions Club Palermo dei Vespri.

Composizioni e pezzi inediti

Per la prima volta in assoluto, saranno eseguite composizioni inedite del compositore nisseno e anche pezzi editi. Ne saranno interpreti privilegiati, numerosi acclamati musicisti, provenienti dall’Italia e dall’estero, legati al compositore, già nel passato, coinvolti in sue composizioni.

Il concerto per beneficenza

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte e al “Centro Astalli” (Centro di accoglienza per immigrati, richiedenti asilo e rifugiati). Quanto al programma: contempla un repertorio variegato che comprende il “modus operandi” del compositore. Si passa dalle rielaborazioni pianistiche di temi famosi (Bach, Haendel) a lavori originali premiati e menzionati, in concorsi musicali, fino ai difficili studi pianistici, pubblicati dalla Pizzicato nel 2008, revisionati recentemente e di prossima uscita editoriale, nella nuova versione.

Voglio “esplorare”, “comunicare” “emozionare”

“Con la mia musica desidero “esplorare”, “comunicare” “emozionare” – racconta il pianista – . L’ultimo verbo è molto difficile da attuare, in quanto non tutte le musiche riescono nell’intento o partono da tale presupposto. “The loving side of the moon” è stato scritto con questo scopo, in effetti. “Esplorare” è un verbo che calza bene con ciò che mi prefiggo: i linguaggi musicali, nel novecento, infatti, hanno visto un proliferare di orizzonti diversi e mutevoli. Non tutti hanno colto nel segno, in ambito di diffusione, ma hanno lasciato un segno indelebile. Tenerne conto, però, per me è stato fondamentale: sarebbe un errore disconoscere le conquiste del passato e del presente. “Comunicare” è uno dei pilastri della composizione: scrivere musica senza riuscire a comunicare, renderebbe vano ogni approccio”. Il concerto si svolgerà nel rispetto delle normative COVID vigenti, pertanto è richiesto il green pass rafforzato e l’uso della mascherina (ffp2)