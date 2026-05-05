Appuntamento sabato 9 maggio in Corso Umberto I

Cinisi rinnova il suo ruolo di presidio della memoria e dell’impegno civile. Sabato 9 maggio, dalle ore 19, Corso Umberto I si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per il “Concerto per Peppino Impastato”, appuntamento che coincide con il 48° anniversario della sua uccisione per mano mafiosa, una ricorrenza che continua a segnare la coscienza collettiva.

L’edizione 2026 punta su una nuova generazione di artisti, in gran parte giovani e donne, capaci di portare sul palco linguaggi contemporanei e una forte sensibilità civile. Le loro voci restituiscono attualità a una storia che non smette di interrogare il presente e che trova nella musica una forma diretta e condivisa di racconto.

Il concerto si svolgerà in un luogo carico di significato, accanto all’ex abitazione del boss Gaetano Badalamenti, oggi restituita alla collettività. L’evento inizierà dopo lo storico corteo che partirà dalla sede di Radio Aut a Terrasini.

Lo spettacolo è organizzato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero APS. Collaborano il Comune di Cinisi, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, l’associazione Musica e Cultura e l’Associazione “A Nome Loro”.

Sul palco tanti giovani talenti

Anna Castiglia, Martina Cirri, Chiara Effe, Danilo Sulis, Cico Messina, Rossana De Pace e gli Hate Moss sono gli artisti che si alterneranno sul palco. La line up attraversa generi diversi, si va dal cantautorato contemporaneo al jazz, fino alle sonorità post-punk, un mosaico musicale che riflette pluralità e ricerca.

“Il concerto del 9 maggio – spiega Francesca Impastato, Presidente della Pro loco Cinisi 2.Zero – è il punto in cui memoria e futuro si incontrano. Abbiamo scelto una line up giovane e in gran parte femminile, unita dai valori che Peppino Impastato continua a trasmettere. La musica, per noi, è uno strumento concreto per tenere viva questa storia e portarla alle nuove generazioni”.

Anna Castiglia Tra le voci più originali del nuovo cantautorato italiano, Anna Castiglia unisce ironia, teatralità e sperimentazione. Dopo l’esperienza a X Factor e le aperture per Max Gazzè e Carmen Consoli, è oggi in tour con il suo progetto solista. Il suo album d’esordio Mi Piace ha vinto la Targa Tenco come miglior opera prima.

Martina Cirri Cantautrice e chitarrista palermitana, classe 1999, attiva dal 2018. Martina Cirri ha aperto concerti di Gnut e La Rappresentante di Lista. Lavora al suo primo album, prodotto da Dario Mangiaracina, in uscita nell’autunno 2026.

Chiara Effe Cagliaritana, vincitrice del Premio Fabrizio De André 2018 e di Musica Contro le Mafie 2017. Chiara Effe ha una solida formazione in Lettere Moderne ed Etnomusicologia. Ha collaborato con numerosi artisti della scena italiana.

Danilo Sulis Cantautore e sound engineer con una lunga carriera iniziata negli anni ’70. Danilo Sulis è stato amico e collaboratore di Peppino Impastato. Oggi dirige Radio 100 Passi. La sua musica attraversa rock progressivo e cantautorato impegnato.

Cico Messina Autore e compositore, si forma tra Palermo e Bologna. Approfondisce il canto jazz con maestri internazionali come Barry Harris. Cico Messina sviluppa una ricerca musicale tra tradizione e contemporaneità.

Rossana De Pace Cantautrice pugliese, Rossana De Pace intreccia radici mediterranee e tensioni urbane. Dopo l’EP Fermati mondo, ha aperto i concerti dei Negramaro. Nel 2025 vince il Musicante Award – Premio Pino Daniele e Musica contro le mafie.

Hate Moss Gli Hate Moss sono un duo italo-brasiliano composto da Ian Carvalho e Tina Galassi. Tra post-punk ed electroclash, propongono un suono nomade e sperimentale, capace di attraversare generi e linguaggi.