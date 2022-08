I vincitori saranno assunti a tempo pieno e indeterminato

Dopo la pubblicazione della graduatoria per i 18 funzionari economici resa nota nei giorni scorsi, è stato approvato e pubblicato ieri l’elenco dei vincitori della selezione riservata a 8 figure con il profilo Funzionario Avvocato (RAF-AVV), nell’ambito del concorso per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale.

Il personale sarà assunto a tempo pieno e indeterminato e inquadrato nella categoria professionale “D” posizione economica D1, secondo quanto previsto dal bando.

La graduatoria definitiva è stata ricavata sommando il punteggio della prova scritta, svoltasi il 18 maggio, a quello dei titoli di studio, di servizio, tenendo in considerazione anche eventuali titoli preferenziali posseduti.

Ai candidati vincitori sarà ora data comunicazione dell’esito del concorso e dell’elenco delle sedi di lavoro disponibili ed essi potranno scegliere la sede di propria preferenza, in base alla posizione ricoperta in graduatoria.

I vincitori, dopo aver preso servizio, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a 5 anni.

Al termine della procedura saranno un centinaio i funzionari ad entrare in servizio tra amministrativi, avvocati, esperti in controllo di gestione economico-finanziaria, di sistemi informativi e tecnologici e tecnici per la tutela e lo sviluppo del territorio.

Per maggiori dettagli consulta la graduatoria definitiva, disponibile sul sito del Formez e sul sito della Regione Sicilia.