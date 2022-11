C'è tempo fino al 21 dicembre per candidarsi

La Banca d’Italia ha indetto tre selezioni per il reclutamento di 60 figure laureate, da inserire nelle sue strutture a tempo indeterminato.

L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 22 novembre 2022 ed è consentita la partecipazione a una sola delle tre procedure selettive.

I candidati vincitori saranno nominati in prova per sei mesi nel segmento di Esperto (1° livello stipendiale).

I posti disponibili

In particolare, le selezioni sono rivolte a:

30 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali ;

; 20 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie ;

; 10 esperti con orientamento nelle discipline statistiche.

I requisiti generali

Per partecipare alle procedure selettive sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE o altra cittadinanza secondo quanto specificato nel bando;

idoneità fisica alle mansioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

I requisiti specifici

Gli aspiranti candidati dovranno possedere una Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 in scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); altra laurea equiparata o diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente in economia e commercio; economia politica; scienze politiche; scienze internazionali e diplomatiche; statistica; matematica; fisica; scienze strategiche; altra laurea equiparata o equipollente per legge.

Le prove d’esame

L’iter selettivo sarà articolato in:

eventuale test preselettivo con domande sulle materie oggetto della prova scritta e della prova di lingua inglese, nel caso in cui si superino le 3500 istanze presentate;

con domande sulle materie oggetto della prova scritta e della prova di lingua inglese, nel caso in cui si superino le 3500 istanze presentate; prova scritta che prevederà lo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d’esame e di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed economica;

che prevederà lo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d’esame e di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed economica; prova orale, che consisterà in un colloquio sugli argomenti indicati nel bando, in una conversazione in lingua inglese. Potranno costituire oggetto di colloquio anche la tesi di laurea e le esperienze professionali del candidato.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, per via telematica, entro le ore 16:00 del 21 dicembre 2022, tramite la piattaforma messa a disposizione dalla Banca d’Italia.

Per maggiori dettagli consulta il bando.