le informazioni per partecipare

Maxi-concorso pubblico per reclutare 1400 allievi finanzieri

Il concorso per titoli ed esami

Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 10 ottobre

Il Comando generale della Guardia di Finanza ha bandito nei giorni scorsi un maxi-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1400 allievi finanzieri (736 dei quali riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate).

Presentazione delle domande entro il 10 ottobre

Il concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (4^ Serie Speciale, n. 72 del 10 settembre 2021), scade il prossimo 10 ottobre e sarà possibile presentare istanza tramite l’apposita piattaforma telematica e la procedura indicata in Gazzetta.

Diverse fasi di selezione

In particolare, il concorso prevede distinte fasi tra cui una preselezione di cultura generale, un accertamento dell’idoneità psico-fisica, un ulteriore accertamento finalizzato all’idoneità attitudinale e, laddove richiesto a seconda della tipologia dei posti cui s’intende concorrere (nella fattispecie, con specializzazione anti terrorismo e pronto impiego) anche delle particolari abilità richieste nello specifico comparto di destinazione (per tali candidati è previsto a tale scopo la convocazione presso la scuola addestramento di specializzazione della GdF con sede a Orvieto).

La prova scritta di preselezione

La prova scritta di preselezione consiste in un questionario di 90 quesiti a risposta multipla così suddivisi: 35 per accertare le abilità logico-matematiche, 25 la conoscenza orto-sintattico-grammaticale della lingua italiana e 30 su argomenti di storia, educazione civica e geografia (10 domande per ciascuna disciplina).

L’accertamento della idoneità psico-fisica

L’esito della preselezione (distinto in base al tipo di specializzazione cui si concorre) sarà reso pubblico a partire dal terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’ultima sessione di prove. Nell’ambito delle successive fasi finalizzate all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, saranno anche eseguiti oltre che la visita medica generale taluni esami ematochimici e diagnostici unitamente a visita neurologica, cardiologica e psichiatrica. Un’apposita norma del bando di concorso prevede espressamente il rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento dell’infezione da Covid-19. Per costoro, impossibilitati a partecipare a una o più prove o accertamenti, si dispone il rinvio su istanza dell’interessato a sostenere tali stesse prove o accertamenti nell’ambito del primo concorso analogo successivo alla cessazione delle misure legate allo stato di emergenza epidemiologica.

Come consultare il bando di concorso

Per ogni dettaglio legato alla partecipazione, si rinvia all’apposito bando di concorso, disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21E10312