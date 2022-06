Si vota il 7 giugno

L’insularità nell’Unione europea torna protagonista. Martedì 7 giugno si terrà la votazione sulla relazione del Parlamento europeo sulla condizione e le sfide legate all’insularità nell’Unione europea.

Gli esecutivi regionali delle isole europee e i rappresentanti dei loro governi hanno risposto all’invito del relatore Younous Omarjee, presidente della commissione per lo sviluppo regionale.

Incontro delegazioni col presidente Metsola

Le delegazioni si incontreranno alle 15.30 con Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo; Elisa Ferreira, commissario europeo per la Coesione e Younous Omarjee, presidente della Commissione per lo sviluppo regionale, per discutere le prospettive di attuazione di questa relazione.

“Si è formato un fronte politico per garantire l’emergere di una politica europea delle isole, oggi divenuta urgente e prioritaria – ha dichiarato Younous Omarjee, presidente della Commissione per lo sviluppo regionale – Le specificità dell’insularità devono essere prese in considerazione dalla Normativa europea e devono essere oggetto di politiche specifiche. Le regioni insulari sono connotate da una realtà ben diversa da quella delle altre regioni continentali. Il riconoscimento a livello europeo delle specificità delle isole deve essere raggiunto entro il 2023. Abbiamo completato l’agenda urbana, abbiamo completato l’agenda rurale e ora è il momento delle isole. Un’Europa che sia vicina ai suoi cittadini richiede questo, e la Commissione europea non può dimostrare insensibilità nei confronti delle realtà concrete dei territori”.

Chi sarà presente, Armao per la Sicilia

Saranno presenti: Gilles Simeoni, Presidente della Corsica (Francia); – Marie-Antoinette Maupertuis, Presidente dell’Assemblea della Corsica (Francia); – Rodi Kratsa, governatore delle Isole Ionie (Grecia); – Georgios Hatzimarkos, governatore dell’Egeo meridionale (Grecia); – Panagiotis Koufelos, vice governatore dell’Egeo settentrionale (Grecia); – Christian Solinas, Presidente della Sardegna (Italia); – Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione Siciliana (Italia); – Clint Camilleri, Ministro di Gozo (Malta); – Costas Constantinou, Segretario permanente del Ministero dell’Interno (Cipro); – Josip Bilaver, Segretario di Stato per il mare e i fondi UE (Croazia); – Rosario Sanchez, vicepresidente delle Isole Baleari (Spagna).