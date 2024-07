Chiusi tre locali

La cocaina per la movida confezionata in trattoria ma anche le irregolarità dei locali e tanto altro. I carabinieri della stazione Palermo Centro, con gli agenti della polizia municipale, hanno arrestato un 25enne, palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli nei locali del Cassaro, l’indagato è stato colto di sorpresa dai militari nella cucina di una trattoria mentre a confezionava circa 40 dosi di cocaina. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.

I controlli per la movida sicura

Nel corso dell’attività di controllo, oltre alla trattoria, altri due esercizi pubblici in via dei Cassari sono stati chiusi in quanto completamente irregolari. Un 37enne, palermitano è stato denunciato in stato di libertà, per occupazione di suolo pubblico, mancanza della Scia sanitaria e mancanza dei requisiti igienici. Il 37enne infatti, gestore di due attività, avrebbe occupato senza alcuna autorizzazione il suolo pubblico con una struttura costruita abusivamente.

Entrambi i locali, privi dei necessari requisiti, sono stati sequestrati visto che la strada sottoposta alle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali e quindi, arbitrariamente destinata, senza il necessario nulla osta della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana, ad un uso incompatibile con il suo carattere storico e artistico. Nell’ambito del controllo sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per circa 33.000 euro.

Movida irregolare, problema non solo palermitano

Nei giorni scorsi movida selvaggia a Siracusa ma ,l’ultima volta lo scontro tra ragazzi è avvenuto a Fontane Bianche, uno dei luoghi del divertimento nel periodo estivo. Secondo quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri della stazione di Cassibile, il diverbio tra alcuni giovani sarebbe avvenuto in prossimità di un locale, forse avevano alzato il gomito, assumendo sostanze alcoliche, fatto sta che, sotto gli occhi di diversi testimoni, ci sarebbe stata una zuffa.

Lo scontro, un giovane accoltellato

Uno dei partecipanti alla rissa avrebbe avuto con se un coltello che avrebbe sfoderato per colpire uno dei rivali. E così la vittima ha rimediato un fendente: il giovane si è accasciato e qualcuno ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli interrogatori per provare ad identificare chi ha preso parte alla zuffa.

Bastonate a Messina, un denunciato

Un giovane extracomunitario è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile anche a Messina per i reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il deferimento scaturisce da un intervento che gli stessi militari del Nucleo Radiomobile hanno effettuato lo scorso 15 giugno a seguito di una richiesta pervenuta al numero di pronto intervento 112 che aveva segnalato una lite all’interno di un locale, nella zona nord di Messina.

un lungo elenco che può continuare a catania e praticamente in tutte le città siciliane e italiane

