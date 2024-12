Ogni evento presenterà progetti virtuosi e casi studio innovativi in grado di favorire la crescita dei settori produttivi e delle imprese locali

Tre appuntamenti per presentare le opportunità della sfida digitale per le imprese siciliane: è “Connessioni Digitali”, il progetto organizzato da Digitrend e cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive, Iniziativa “Sicilia che piace” 2024 – Capitolo di Bilancio 342525.

Ogni evento presenterà progetti virtuosi e casi studio innovativi, per favorire la crescita dei settori produttivi e delle imprese locali. I protagonisti condivideranno le loro esperienze nell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione, in considerazione del ruolo primario che i giornali online svolgono nella promozione delle eccellenze del territorio, sostenendo la brand reputation dell’intera regione.

I tre appuntamenti si terranno a Palermo (13 e 20 dicembre) e Messina (19 dicembre): serviranno a comprendere come utilizzare le tecnologie della comunicazione e digitali per migliorare la propria competitività, attraverso esempi e testimonianze concrete, con particolare riferimento a tre Ambiti della Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente S3 Sicilia (Ambiente, Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile; Agroalimentare; Turismo, Cultura e Beni Culturali).

Saranno preziose occasioni di confronto per comprendere come ottimizzare l’utilizzo delle nuove tecnologie, raggiungere nuovi target anche al di fuori delle Sicilia, creare reputazione attorno ad eventi e brand, ottenere velocemente risultati misurabili, rafforzare e amplificare lo storytelling e generare lead e vendite.

Venerdì 13 dicembre l’evento si terrà a Palermo alle ore 16 presso Innovation Island (via Pietro Nenni, 28) e tratterà tematiche inerenti alle tecnologie e i modelli organizzativi per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione.

Giovedì 19 dicembre a Messina, alle ore 10,30 presso la Sala Consulta della Camera di Commercio (piazza Felice Cavallotti, 3), forum con la media partnership di Tempostretto.it. Gli argomenti trattati accresceranno le competenze delle imprese siciliane sull’uso dello storytelling e delle tecnologie digitali per migliorare la propria competitività e valorizzare le eccellenze territoriali. Le testimonianze di imprese di successo offriranno esempi concreti di innovazione e sostenibilità attraverso le ICT. I protagonisti condivideranno le loro esperienze e best practices nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, come i giornali online, per costruire una solida brand reputation e promuovere la biodiversità regionale, in un confronto aperto.

Venerdì 20 dicembre si torna a Palermo, presso BlogSicilia (via Castellana Bandiera 4/a), con un appuntamento dedicato all’ecosistema digitale del turismo e della promozione del territorio regionale e alle soluzioni più innovative. Per partecipare agli eventi e per tutte le informazioni, è possibile consultare il sito www.informazionesicilia.it.

