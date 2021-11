ha fatto tappa a palermo

Tappa palermitana per il Constitutional Circus del regista Berardo Carboni

Lo spettacolo a Villa Filippina in occasione del Festival delle Filosofie

Si tratta di un progetto in tre tappe: spettacolo, docu-serie e social

L’obiettivo è immaginare una Europa e una società diverse

La Rivoluzione approda a Palermo.

Il Constitutional Circus del regista Berardo Carboni è stato ospite del Festival delle Filosofie a Villa Filippina.

Un progetto in tre tappe

L’idea è nata da un incontro con Ken Loach. Un innovativo progetto in 3 tappe: spettacolo, docu-serie e social.

Direttamente da Venezia 78 dove ha stregato pubblico e critica, il Constitutional Circus, docu-serie di Berardo Carboni (Youtopia, 2018 con Matilda De Angelis) arriva a Palermo e come sempre si fa notare.

La metafora dell’Europa

Constitutional Circus è la metafora dell’Europa. Il circo di Carboni impegna tutti, giocolieri, scrittori, acrobati, domatori con la più difficile ed affabile delle creature: la Signorina Europa. L’Europa che questo circo immagina è nuova e diversa da quella prevista dai Trattati, ma è coerente con la nostra tradizione sociale e il nostro patrimonio culturale.

Rimettere al centro Natura e diritti umani

Tanti gli interrogativi e le provocazioni che mettono in luce soluzioni alternative, La “Signorina Europa”, “Il Signor Stato”, la “Domatrice degli algoritmi della finanza” sono alcuni dei personaggi che raccontano che esiste la possibilità di vivere in modo diverso, in una società fondata sulle relazioni e non più sul denaro. Un tentativo di immaginare una “cura” e rimettere al centro Natura e diritti umani.

Interagire con il pubblico

Gli attori tra cui Desiree Giorgetti e Roberta Palumbo hanno preparato una performance che mira ad interagire con il pubblico che è stato presente e caloroso a Villa Filippina. Un live act che ha anticipato la proiezione del primo episodio della serie e il talk con Marco Carapezza direttore del Festival, il regista Berardo Carboni e il filosofo Tommaso Visone co-autore dei testi.

La crossmedialità

Ha spiegato il regista Berardo Carboni: “Constitutional Circus è un progetto crossmediale composto da una docu-serie in questi mesi in onda su ItsArt, uno spettacolo teatrale di cui abbiamo fatto la preparazione durante l’anno scorso e che andrà in tournée nella tarda primavera dell’anno prossimo e un sito internet in cui gli utenti possono raccogliere idee e spunti per una società diversa.

Più di ogni altra cosa il circo è un cerchio, un luogo in cui le persone si incontrano e riflettono insieme su come trovare un nuovo immaginario per la società”.



.