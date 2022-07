Si punta sulla misura “Gol” con formazione e riqualificazione

Un milione di siciliani inoccupati non lavorano e in alcuni casi neanche cercano, col reddito di cittadinanza in pochi hanno accettato un impiego. In Sicilia si continua a consumare il dramma della disoccupazione nonostante le tante risorse investite nel tempo. Adesso sui tenta con la misura “Gol” finanziata col Pnrr lma la Regione è in ritardo con il bando per i piani di attuazione.

I dati drammatici

Nell’ultimo anno in Italia, secondo l’Istat, il saldo fra assunti e licenziati è in attivo per 670mila nuovi posti di lavoro, ma la prevalenza è di contratti a termine, che in tutto sono 3,1 milioni, il dato più alto dal 1977, e ciò a fronte di 2,7 milioni di disoccupati. In attesa dei concorsi per il potenziamento dei Centri per l’impiego, il “Pnrr”, con 4,4 miliardi di euro, finanzia il programma “Gol” (Garanzia occupabilità lavoratori) con l’obiettivo di trovare entro il 2025 un lavoro stabile a 3 milioni di soggetti (tra disoccupati, percettori di Reddito di cittadinanza o Naspi e Dis-Coll, cassintegrati, Neet, disabili, giovani e donne over 55) attraverso percorsi pianificati da ciascuna Regione e gestiti in collaborazione fra i servizi pubblici e le Agenzie private di lavoro.

Le Regioni che hanno i piani di attuazione

Finora diciassette Regioni hanno definito i Piani di attuazione di “Gol” (Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto), ma solo Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto hanno pubblicato i relativi bandi, Abruzzo, Liguria, Puglia e Sicilia si apprestano a farlo. Dunque, occorre accelerare, anche perché il ritardo di una sola Regione comporterebbe il mancato pagamento delle successive tranche del “Pnrr” da parte dell’Unione europea.

Il ciclo di eventi

Per questa ragione la Fondazione nazionale Consulenti per il lavoro ha deciso di organizzare un ciclo di eventi in tutta Italia con cui costruire sinergie fra le migliori competenze di Regioni, struttura del “Pnrr”, Anpal, servizi pubblici e i consulenti del lavoro che sono Agenzie private di lavoro. In pratica, una sana collaborazione pubblico-privato con l’obiettivo di favorire l’avvio di “Gol”. Si parte dalla Sicilia, che presenta la situazione occupazionale più drammatica a livello europeo, con oltre un milione di soggetti da inserire nel mercato del lavoro, secondo i dati Istat e Inps aggiornati allo scorso mese di giugno: 302mila disoccupati, 460mila Neet, 80.790 percettori di Naspi su 364.610 domande presentate, più i cassintegrati con, fra gennaio e maggio, 1,8 milioni di ore di Cig, 1 milione di ore di Cigs e 2 milioni di ore di Cig in deroga.

Il reddito di cittadinanza

C’è anche il dato Anpal relativo al bacino del Reddito di cittadinanza: su 376.226 percettori indirizzati ai servizi per il lavoro, di cui 195.226 tenuti al ‘Patto per il lavoro’, 160.484 lo hanno effettivamente sottoscritto e tra loro 32.280 hanno accettato un impiego.

Cosa si prevede in Sicilia

Il Piano di attuazione di “Gol” della Regione Siciliana prevede di spendere quest’anno 98,8 milioni del “Pnrr” per accompagnare al lavoro 66.079 soggetti attraverso percorsi di formazione e riqualificazione. All’evento siciliano, che si terrà dopodomani, mercoledì 20 luglio, alle ore 9, a Enna, presso l’hotel Federico II, organizzato con la Consulta regionale degli Ordini dei consulenti del lavoro della Sicilia, interverranno Gianni Bocchieri, direttore del Nucleo di coordinamento del “Pnrr” fra Stato e Regioni; Antonio Scavone, assessore regionale al Lavoro; Gaetano Sciacca, dirigente generale del Dipartimento regionale Lavoro; Patrizia Caudullo e Maurizio Lo Piccolo di Anpal Servizi; Fabio Marino, direttore del Ciapi; Vincenzo Silvestri e Enrico Limardo, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione nazionale Consulenti per il lavoro; Maurizio Adamo, presidente della Consulta regionale Ordini dei Consulenti del lavoro.