I dati del monitoraggio settimanale

Soltanto in due regioni, Umbria e Valle d’Aosta, i ricoveri per Covid-19 nei reparti ordinari hanno superato la soglia del 15%, con valori, rispettivamente, del 18,4% e del 16,4%. È quanto indica la tabella del ministero della Salute aggiornata al 15 settembre. La stessa tabella indica che, per quanto riguarda l’incidenza, sono 11 le regioni con valori al di sopra della media nazionale di 186 casi su ogni 100.000 abitanti: sono le province autonome di Bolzano (312,4) e Trento (307,1), Veneto (268,4), Abruzzo (295,8), Umbria (257,0), Friuli Venezia Giulia (245,9), Marche (214,4), Calabria (205,8) Liguria (201,3), Molise (193,6). Basilicata (190,6).

Rt stabile a 0,92 e incidenza a 186 da 197

Secondo il monitoraggio settimanale, l’indice di contagio Rt basato sui casi sintomatici risulta stabile a 0,92 (range 0,88-0,97) nel periodo 24 agosto-7 settembre 2022, rispetto alla settimana precedente. In leggero calo a 0,81 da 0,88 l’indice di trasmissibilità calcolato sui ricoveri. L’l’incidenza settimanale a livello nazionale scende da 186 ogni 100.000 abitanti (09/09/2022 -15/09/2022) da197 (02/09/2022 -08/09/2022)

Giù intensive a 1,4% da 1,9%

I ricoveri per Covid-19 in terapia intensiva sono in calo al 1,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 settembre) dal 1,9% (8 settembre) e sono in calo anche i, ricoveri nei reparti ordinari a livello nazionale al 5,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 settembre) dal 6,5% (8 settembre). L

Stabili casi sintomatici a 51%

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (all’11% dal 12%) ed è stabile al 51% in una settimana anche la percentuale dei casi

rilevati sulla base dellla comparsa dei sintomi; senza notevoli variazioni in una settimana anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (37% dal 38%).

Il bollettino di ieri

Sono 959 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri in Sicilia a fronte di 10.578 tamponi processati. Ieri i positivi erano 979. Il tasso di positività è al 9%. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 37.150 con un aumento di 952 casi. Non si registrano nuovi guariti mentre sono 7 le vittime. Il totale dei decessi sale a 12.174.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 243, 12 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 19, quattro in meno rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 247 casi, Catania 207, Messina 174, Siracusa 99, Trapani 72, Ragusa 51, Caltanissetta 41, Agrigento 43, Enna 25.

Covid: 60 morti, 17.978 positivi. Tasso al 12,2%

Sono 17.978 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 18.854. Le vittime sono 60, in calo rispetto alle 69 di ieri. Il tasso è al 12,2%.