Sono 474 i nuovi positivi covid19 che si registrano oggi in Sicilia con 23.307 tamponi processati e una incidenza che non raggiunge il 2,1% in attesa dell’avanzamento del piano vaccinale partito oggim per gli 80enni. La regione resta stabilmente all’undicesimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri

Le vittime e gli attuali positivi

Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.981. Gli attualmente positivi sono 29.906, con una diminuzione di altri 1663 casi rispetto a ieri. I guariti sono 2119.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 1.007, 27 in meno rispetto a ieri ma scendono di nuovo anche i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 145, ovvero 5 in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 221 casi, Catania 79, Siracusa 45, Messina 34, Agrigento 24, Ragusa 21, Trapani 18, Enna 17, Caltanissetta 15.

La Sicilia ultima per indice Rt

La Sicilia resta ultima per contagio in Italia in base all’indice Rt delle ultime due settimana ma mostra una leggera risalita dal contagi con un passaggio da 0,66 a 0,73

Dieci regioni con Rt uguale o pari a 1

Sono 10 le Regioni e le Province autonome che hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui 9 (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Toscana e Umbria) anche nel limite inferiore, compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. È quanto risulta dal monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute sull’andamento della pandemia Covid-19. Ecco il quadro regione per regione degli Rt puntuali come indicato nell’ultimo monitoraggio (rapporto n.40) Iss-ministero della Salute (dati al 17 febbraio 2021 relativi alla settimana 8-14 febbraio):

RT PUNTUALE PER OGNI REGIONE

Abruzzo 1.17 Basilicata 1.03 Calabria 0.76 Campania 1.16 E-R 1.06 FVG 0.8 Lazio 0.95 Liguria 1.08 Lombardia 0.95 Marche 0.91 Molise 1.4 Piemonte 0.96 PA Bolzano 1.16 PA Trento 1.23 Puglia 1 Sardegna 0.77 Sicilia 0.73 Toscana 1.2 Umbria 1.17 Valle d’Aosta 0.92 Veneto 0.81.