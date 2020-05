diminuiscono lentamente i malati

C’ allarme in Sicilia con l’avvicinarsi della data del 3 giugno quando saranno riaperte le frontiere sia regionali che nazionali con gli altri Paesi Ue dopo un periodo di blocco dovuto all’emergenza sanitaria da covid19. Un allarme che va oltre la semplice preoccupazione dei tanti che vorrebbero tenere la Sicilia ancora blindata e che è supportato dai fatti delle ultime ore.

E’, infatti, ricoverata all’ospedale Cervello in condizioni gravi una giovane donna di 34 anni giunta nella notte fra domenica e lunedì con ebbre alta e difficoltà respiratorie. La ragazza, originaria del Bangladesh ma residente a Palermo da anni, è incinta ed era rientrata venerdì a Palermo da Londra dopo un doppio volo con scalo a Roma e seguendo tutte le procedure previste per il rientro autorizzato in Sicilia. Procedure che non sono bastate ad evitare l’allarme che è seguito al suo ricovero. Sono in corso, infatti, le operazioni necessarie a rintracciare tutte le persone con la quali può essere entrata in contatto alle quali vanno praticati i tamponi per verificare l’eventuale contagio

Tutto questo per mantenere sotto contro l’epidemia da Covid19 che in Sicilia resta a livelli molto basi ed è scesa molto negli ultimi giorni e nelle ultime settimane come dimostrano i dati.