Anche oggi quasi mille nuovi positivi

Diminuiscono per il secondo giorno di fila i positivi totali

Nuovo boom di guariti

Giù i ricoveri anche in terapia intensiva

Sicilia scende al settimo posto in Italia per contagio

Sono 994 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 22.761 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 4,3%. La regione scende al settimo posto per contagio in Italia dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Piemonte. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.371

Gli attuali positivi e i guariti

Il totale degli attualmente positivi è 46.176, con un decremento di 854 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1811.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 290, Catania 211, Messina 157, Trapani 98, Siracusa 95, Caltanissetta 54, Agrigento 49, Enna 26, Ragusa 14.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoveri sono 1.620, 33 in meno rispetto a ieri, dei quali 215 in terapia intensiva, 17 in meno del giorno precedente.

L’indagine sull’aumento della mortalità

Nel complesso nel corso del 2020, secondo una idnagine pubblicata ieri dal Ministero della salute si osservano due picchi di mortalità in corrispondenza della prima fase (marzo-aprile) e della seconda ondata (ottobre-dicembre) dell’epidemia Covid19. Il forte incremento della mortalità osservata nella prima fase dell’epidemia, è seguito da una la riduzione che ha riportato la mortalità in linea con i valori di riferimento a fine maggio. I dati della mortalità totale per mese confermano un eccesso maggiore nelle città del nord (+74% a novembre e +40% a dicembre), rispetto alle città del centro-sud (+51% a novembre e +24% a dicembre).

Catania con gli incrementi medi più alti al Sud a dicembre

Il confronto della variazione percentuale mensile della mortalità tra città mostra che l’incremento più elevato tra le città del nord si è osservato nel mese di dicembre a Trento (+131%) e Verona (+138%). Tra le città del centro-sud l’incremento maggiore a dicembre è stato registrato a: Bari (+41%) e Catania (+46%) .

Palermo e il picco a novembre

I dati contenuti nel rapporto “confermano poi il drammatico incremento della mortalità totale nella città di Palermo già rilevato nei precedenti rapporti, anche se si registra un’attenuazione dell’eccesso di mortalità rispetto ai picchi registrati nel mese di novembre”.

Nel mese di ottobre i decessi rilevati a Palermo sono stati 593, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 465 (+128 decessi, pari a +28%).

Nel mese di novembre i decessi rilevati a Palermo sono stati 792, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 480 (+312 decessi, pari a +65%).

Nel mese di dicembre i decessi rilevati a Palermo sono stati 720, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 580 (+140 decessi, pari a +24%).

In valore assoluto, dal 30 settembre al 12 gennaio, a Palermo si sono registrati 2369 decessi, con un incremento di 554 unità (+30,5%) rispetto alla media degli ultimi 5 anni.