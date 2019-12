Il programma di iniziative fino al 30 dicembre

Prosegue il programma del mese di spettacoli tradizionali, cunti, serate speciali, mostre, incontri e videoproeizioni che il maestro Mimmo Cuticchio e l’associazione Figli d’Arte Cuticchio organizzano fino a lunedì 30 dicembre nella sede del Teatro dei Pupi e nel vicino Laboratorio di via Bara all’Olivella.

“Tra i sentieri dell’Opra”, realizzato grazie al sostegno dell’assessorato regionale dei Beni culturali, mette insieme gli spettacoli tradizionali, il cunto del maestro Mimmo Cuticchio e anche una nuova produzione “Alì Babà e i 40 ladroni” che riprende il percorso delle “Mille e una notte”, pensata da Cuticchio come una “serata speciale” per il pubblico dei bambini, ma non solo.

Ecco il programma di questa settimana: giovedì 19 dicembre alle 18,30 primo appuntamento con il cunto “Aladino e la sua lampada magica” di Mimmo Cuticchio nella sede del Laboratorio di via Bara (si replica giovedì 26 dicembre alla stessa ora).

Il racconto di Aladino è costruito da Mimmo Cuticchio come accadimento straordinario e proposto a un pubblico di ragazzi e adulti.

Il programma prosegue nel fine settimana, sabato e domenica 21 e 22 dicembre alle 18,30, con l’ultima puntata di spettacoli tradizionali al Teatrino dei Pupi legata alla storia di Orlando: “La morte di Orlando”. Le cause della sconfitta e della morte di Orlando vanno dal tradimento di Gano di Magonza, cognato di Carlo Magno, al folle ardire dell’eroe. La sua morte assume un valore mitico di consacrazione, il suo sacrificio lo consegna a una gloria superiore a qualunque successo.

Fino al 30 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 13, è possibile visitare la mostra “Paladini e saraceni insieme per un Natale di pace” (Laboratorio di via Bara all’Olivella 48, ingresso libero). I pupi sono esposti senza le loro spade in nome della pace.