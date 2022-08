Rimangono condizioni avverse

Il maltempo non lascia la Sicilia. Anche per domani, venerdì 12 agosto, sono previste condizioni meteo instabili nell’isola ed in altre regioni del sud Italia. Precipitazioni previste a macchia di leopardo ma in quasi tutto il territorio regionale.

Condizioni meteo avverse

Ancora condizioni meteo avverse nell’isola. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale numero 22223 per rischio meteo idrogeologico ed idraulico valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani venerdì 12 agosto.

Ecco quanto comunicato: “Il persistono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Precipitazioni

Pioggia ancora protagonista in Sicilia. Per oggi vengono segnalate: “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Per domani, invece, la situazione indica precipitazioni “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori dell’isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Temperature in calo, venti forti

Le temperature vengono date “In generale calo, specie nei valori massimi”. I venti, sempre per domani “Tendenti a localmente forti settentrionali sui quadranti occidentali e meridionali”.

Ancora piogge e temporali al Sud

Una perturbazione sull’Europa orientale continuerà a determinare condizioni di maltempo sull’Italia e in particolare sulle regioni meridionali del paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di venerdì, piogge e temporali – che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il dipartimento, sulla base dei fenomeni previsti, ha valutato l’allerta gialla per le cinque regioni.

Rischio incendi e ondate di calore

In questa situazione di instabilità e con le temperature in calo in tutta l’isola, la pericolosità di rischio incendi rimane bassa in tutte e nove le province siciliane. Il livello di preallerta rimane intermedio, di colore arancione. Lo si legge nell’avviso della protezione civile 171.

Anche per domani non sono previste ondate di calore. Nelle tre città prese a campione sono indicate temperature dai 33 ai 34 gradi percepiti.

A Palermo sono previsti 34 gradi, 33 a Catania ed a Messina. Per sabato 13 agosto, invece, nel capoluogo siciliano sono indicati 35 gradi con bollino giallo. Stessa temperatura (percepita) a Catania, 34 a Messina.