A Villa Magnisi

Il candidato sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a Villa Magnisi, ha incontrato i rappresentanti del mondo della scuola. Prosegue il tour elettorale del candidato unitario del centrodestra. L’incontro è stato promosso da Daniela Crimi, dirigente del Liceo Cassarà e Dario Cangialosi, rappresentante della FISM e, tra gli altri, sono intervenuti, Giovanni Caramazza, esperto di politiche dello sport nelle scuole, Gianni Leone, già provveditore degli studi di Palermo, Aurora Fumo, dirigente IC Politeama, Giovanna Sparacino, dell’Assessorato regionale all’Istruzione e Giorgio Cavadi, di Cpia Palermo 2.

I temi al centro dell’incontro

Dai risultati ottenuti grazie al Piano straordinario per fronteggiare la povertà educativa, promosso dallo stesso Lagalla nel corso del suo incarico da assessore regionale, il potenziamento della scuola dell’infanzia, il ruolo dello sport anche nell’educazione alla legalità e il rapporto tra istituti scolastici e istituzioni. Questi i temi affrontatati.

Lagalla e il rapporto con il mondo dell’istruzione

Il candidato ha sottolineato come intende proseguire il suo impegno per il mondo della scuola. “Sono fiero di essere stato assessore regionale per la scuola siciliana. Da sindaco porterò avanti il mio lavoro per gli istituti scolastici di Palermo e per recuperare il senso dell’impegno pubblico come servizio al cittadino. Leoluca Orlando ha scritto pagine importanti per questa città, ma forse la stanchezza di un ruolo, mantenuto per così tanti anni, ha portato a interrompere il rapporto tra la città e i cittadini. Ecco, è arrivato il momento d’inaugurare una nuova stagione”.

Le testimonianze di dirigenti scolastici

Per Vito Lo Scrudato, dirigente del Liceo Umberto, “il professore Lagalla ha cambiato metodo nell’approccio con le scuole, promuovendo progettualità negli istituti e creando un rapporto inedito basato sull’ascolto”. Poi, altre testimonianze di dirigenti scolastici, i quali hanno messo in evidenza come il progetto contro la povertà educativa abbia rappresentato un punto di svolta negli istituti.

Il contrasto alla povertà educativa

“Negli scorsi mesi Lagalla, nella veste di assessore, ha avviato un progetto sperimentale per il contrasto alla povertà educativa, che sta già dando risultati ottimi, oltre ogni aspettativa – così dichiara Daniela Lo Verde, Dirigente dell’Istituto Falcone allo Zen – L’aspetto positivo di questo progetto è che la scuola diventa un punto di riferimento per famiglie e bambini, fondamentale per il nostro quartiere. Gli alunni sono coinvolti in attività diverse e si trattengono al pomeriggio grazie anche al servizio mensa offerto dal progetto. Oggi come negli ultimi anni, durante i numerosi atti vandalici subito dalla scuola, abbiamo sempre sentito la vicinanza della Regione nella figura di Roberto Lagalla, venuto sempre in prima persona. In quei momenti è stato importante non sentirsi soli”.