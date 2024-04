Gli agenti della polizia municipale, lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori, e oltre l’orario consentito, nel rispetto delle norme contenute nel nuovo Regolamento movida, sono intervenuti nelle vie Lincoln e Roma.

Sequestrate quasi 13mila bevande alcoliche

Sequestrate quasi settemila bevande alcoliche in contenitori di vetro e quasi seimila bevande alcoliche in lattina. Elevate sanzioni per quasi 15mila euro e chiuse due attività commerciali per cinque giorni.







I controlli in via Lincoln

Nel primo locale in via Lincoln/Roma, all’atto del sopralluogo il titolare effettuava la vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro e bevande alcoliche oltre le ore 22.00 a numerosi avventori, tutti identificati. Si è proceduto al sequestro cautelare amministrativo di 2.272 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 2.973 bevande alcoliche in lattina.

Verbale di 50 euro poiché effettuava la vendita di bevande in contenitori di vetro oltre l’orario consentito; altro verbale di 50 euro poiché effettuava la vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito; verbale di 2.000 euro per le gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie strutturali del locale.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria con la chiusura coatta di giorni 5 dell’attività.

In via Roma

Nel secondo locale, sempre in via Roma, dopo un’attività di osservazione nelle adiacenze dell’attività, gli agenti notavano che il titolare effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche oltre le 22 a numerosi avventori, tra cui diversi minori tutti identificati, che poi le consumavano sulla vicina scalinata del palazzo delle Poste Centrali. Il titolare effettuava anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattina oltre le 22, somministrava bevande alcoliche e superalcoliche, in modalità assistita, al banco ed effettuava la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le 24.

Si è proceduto, quindi, al sequestro cautelare amministrativo di 4.449 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 1.661 bevande alcoliche in lattina.

Tra le contestazioni verbale di 6.666,67 euro perché vendeva e somministrava bevande alcoliche e superalcoliche oltre le 24 ed un verbale di 5mila euro perché somministrava in modalità assistita al banco di bevande alcoliche e superalcoliche privo del prescritto titolo abilitativo.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria con la chiusura coatta di cinque giorni del locale.