Nuovo presidio mobile sul territorio di Palermo

Nuovi reparti mobili della polizia municipale a disposizione per i cittadini. Il progetto “La polizia municipale incontra i quartieri” è partito ufficialmente questa mattina, 8 aprile 2024, dalla piazza di Mondello, con l’obiettivo di promuovere la presenza capillare della polizia municipale nelle zone più sensibili della città di Palermo. Il presidio mobile, composto da un furgone attrezzato con strumenti informatici e tecnologici, fungerà da ufficio informazioni del territorio e consentirà ai cittadini di interagire direttamente con gli agenti presenti sul posto.

“L’iniziativa nasce dalla necessità di rinsaldare la fiducia delle persone nelle istituzioni, in questo caso la polizia municipale – ha spiegato il comandante Colucciello – ed è una risposta alle continue sollecitazioni in tema di sicurezza e degrado che mi arrivano ogni giorno e che richiedono soluzioni urgenti. Il progetto, hanno sottolineato l’assessore Dario Falzone e il comandante della polizia municipale, ha come scopo il mitigare la percezione di sicurezza dei cittadini, mitigare il degrado sociale e rendere l’intervento più immediato in caso di episodi di criminalità diffusa.

Il presidio mobile

Verranno diffusi numerosi presidi mobili nella maggior parte del territorio cittadino, da Bonagia a Mondello e lungo tutti i quartieri, furgoni dotati di strumenti informatici e tecnologici che fungeranno anche da ufficio informazioni del territorio. “Un vero e proprio servizio di polizia di prossimità che contribuirà a migliorare la percezione di sicurezza da parte de i cittadini – ha dichiarato l’assessore Falzone – e allo stesso tempo consentirà all’amministrazione comunale di seguire più da vicino le problematiche legate al territorio – aggiunge – questi agenti diventeranno figure di riferimento per i quartieri, per chi vive e lavora in un determinato territorio”.

Giorni e orari di attivazione del presidio

Il comandante Colucciello ha spiegato che il presidio mobile sarà attivo dal lunedì al venerdì in diverse zone della città, offrendo assistenza, delucidazioni e orientamento ai cittadini. Inoltre, gli agenti presenti sul furgone saranno disponibili per ricevere segnalazioni, denunce e osservazioni sulla viabilità del quartiere, con l’obiettivo di rispondere in modo tempestivo alle esigenze della cittadinanza.

In particolare, il lunedì mattina sarà disposto sulla borgata di Mondello, il martedì mattina al Politeama, il mercoledì dalle ore 12 alle 19 a Bonagia, giovedì nuovamente al politeama (giorno di attracco navi da crociera al porto), venerdì dalle ore 12 alle 19 lungo le borgate di Sferracavallo e Barcarello.

L’iniziativa prevede anche un’importante funzione di orientamento verso i servizi offerti dall’amministrazione comunale e dalla polizia municipale, con particolare attenzione alle fasce più deboli della società. Il comandante Colucciello ha annunciato l’intenzione di studiare l’implementazione del presidio mobile in altri quartieri, al fine di proseguire nella collaborazione attiva con i residenti e i commercianti.