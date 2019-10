Svolta decisiva nella vertenza dei contrattisti dell’Asp di Palermo. Le buone notizie per il personale precario dell’azienda sanitaria cittadina arrivano al termine dell’incontro tenutosi oggi all’assessorato alla Salute fra i vertici del gabinetto dell’Assessore ed il management dell’Asp, con in testa la dottoressa Daniela Faraoni, e Cgil, Cisl e Uil.

“Abbiamo ottenuto importanti risultati – commentano Gaetano Agliozzo e Lillo Sanfratello (Cgil), Paolo Montera e Gaetano Mazzola (Cisl) e Enzo Tango e Giuseppe Amato (Uil) – incassando l’impegno del direttore generale, Daniela Faraoni, di individuare ulteriori 50 posti di operatori sociosanitari da inserire nel piano del fabbisogno, che sarà modificato”.

Fra i punti condivisi oggi fra sindacati confederali e management aziendale anche la ricollocazione del personale inserito in graduatoria in altre strutture ospedaliere di Palermo, qualora non si rendessero disponibili altri posti negli organici della stessa azienda. L’assessorato si è impegnato a procedere alla convocazione dei manager delle aziende sanitarie che operano nel territorio della provincia di Palermo, per poter garantire la stabilizzazione di tutto il personale contrattista. Inoltre i vertici dell’Asp si sono impegnati ad avviare ulteriori procedure di reclutamento per categorie superiori con la valorizzazione della professionalità maturata dal personale contrattista.