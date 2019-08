Controlli antidroga della Guardia di Finanza nel Palermitano soprattutto nei confronti dei giovani che fanno uso di stupefacenti nelle zone di divertimento tipicamente estive. I baschi verdi si sono appostati nei pressi dello svincolo autostradale della A29 uscita Capaci/Isola delle Femmine per sorprendere chi portava la droga alla feste in spiaggia o nelle discoteche all’aperto

L’operazione di controllo ha permessi di individuare e denunciare uno spacciatore e segnalare 4 assuntori. Si tratta del palermitano D.V. sorpreso con 1,2 grammi di cocaina e 4,3 grammi di hashish accusato di spaccio mentre complessivamente trasportavano 3,2 grammi di hashish, detenuti, per uso personale, quattro giovani, fermati in quattro distinti controlli, i quali sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo per i provvedimenti amministrativi del caso.