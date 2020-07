Un uomo trovato con 35 grammi di droga

La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito alcuni controlli antidroga al porto del Capoluogo sequestrando 35 grammi di sostanza stupefacente. I controlli sono scattati nei giorni scorsi da parte dei Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano in servizio al porto di Palermo. Le perquisizioni sono state eseguite grazie anche all’impiego dell’unità cinofila “Mia” del Gruppo Pronto Impiego del capoluogo.

Al porto di Palermo sono stati fermati due cittadini italiani appena sbarcati dalla motonave proveniente da Genova e trovati in possesso, in tutto, di35 grammi di sostanze stupefacenti. In particolare, il primo passeggero è stato trovato in possesso di circa 34 grammi di marijuana nascosti in una busta di cellophane conservata in uno zaino. Per tale motivo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Il secondo passeggero, dopo la segnalazione dell’unità cinofila, ha consegnato spontaneamente ai Finanzieri circa 8 grammi di hashish che portava con sé per uso personale. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura.

L’attività di servizio si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio assicurata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane a contrasto dei traffici illeciti che attraverso gli spazi doganali interessano il territorio nazionale.