Multe agli imprenditori

I carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia” e dei carabinieri forestali, hanno eseguito un controllo su 11 aziende zootecniche e agricole dei comuni di Mezzojuso, Godrano, Campofelice di Fitalia e Corleone contestando numerose violazioni amministrative, per 1500 euro, per mancanza di microchip identificativo di animali e per detenzione di animali non registrati.

Nel corso dei controlli nel territorio del bosco di Ficuzza è stato denunciato un uomo di 52 anni trovato in possesso di un fucile da caccia modello doppietta calibro 12 e del munizionamento calibro 16 non denunciati.

L’uomo è accusato di omessa denuncia armi alle autorità, trasporto armi senza la prevista autorizzazione e detenzione illegale di munizioni,