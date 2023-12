Anche nel corso delle ultime ore, le forze dell’ordine hanno garantito un costante presidio delle zone della movida cittadina in cui, recentemente, si erano registrate delle criticità. Lo hanno fatto a partire da ieri sera e nel corso della notte attraverso servizi ad assetto interforze, svolti dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Municipale, in collaborazione con personale dell’Asp.

La nuova operazione Alto Impatto

I servizi, connessi al dispositivo di sicurezza Alto Impatto, hanno seguito le linee tracciate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed hanno riguardato piazza Don Sturzo, piazza Nascè, via Turati, via La Lumia, via G.Puglisi, via Quintino Sella, via S.Corleo, piazza Crispi, via Daita e via I.Carini. Si è cercato di incidere sulla sicurezza della zona, sia attraverso identificazioni di persone e controlli di mezzi effettuati nel corso di posti di controllo dislocati in luoghi di transito, sia attraverso accessi ispettivi effettuati in esercizi commerciali che hanno fatto emergere irregolarità amministrative talvolta con derive di natura penale.

La denuncia di un titolare di un locale in via Lumia

E’ il caso del titolare di un esercizio di via La Lumia che è stato denunciato a piede libero per occupazione di suolo pubblico. E’ stata, inoltre, ravvisata la violazione del regolamento sui dehors, la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, la mancanza della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e di quella sanitaria e sono state accertate carenze igienico sanitarie. La somma di queste irregolarità ha portato a contestazioni il cui valore supera gli 11.000 euro.

I

controlli ad altri quattro locali di zona hanno portato al sequestro di casse e strumenti di amplificazione di D.J. che stavano intrattenendo i clienti e che non avrebbero potuto farlo. Sul conto di questi locali sono in corso accertamenti in relazione alla licenza di occupazione di suolo pubblico.

Sequestro in via La Lumia

In via La Lumia, la Polizia Municipale ha sottoposto a sequestro penale preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., una struttura edile tipo gazebo, poiché abusiva. Sempre in via La Lumia, la Polizia Municipale ha sottoposto a sequestro cautelare amministrativo un pubblico esercizio perché privo di titoli fiscali ed autorizzativi per lo svolgimento dell’attività.

Sono stati inoltre effettuati controlli volti a contrastare la commissione di illeciti in violazione del Codice della Strada che, talvolta associati all’abuso di alcool, possono rappresentare un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini: sono state identificate 293 persone di cui 55 con precedenti di polizia, controllati 113 veicoli, con 60 avvisi di violazione al codice della Strada ed un sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa. Sono stati effettuati 10 controlli con etilometri risultati negativi. Nel corso dei controlli, sono stati rinvenuti, nella disponibilità di un giovane, due coltelli del genere vietato per cui l’uomo è stato denunciato. A corredo dell’attività di perlustrazione della zona, è stato rinvenuto un involucro di sostanza stupefacente. Ne è stato effettuato il sequestro che risulta a carico di ignoti. I controlli proseguiranno senza soluzione di continuità.

