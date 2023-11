Per l’anno scolastico 2024/2025

Palermo vive un momento felicissimo per le produzioni cinematografiche. In soli due anni, si sono avvicendate o sviluppate in simultanea ben 137 produzioni audiovisive di alto profilo.

Il mondo della scuola non può rimanere sorda al fermento che la città sta vivendo, fra l’altro catalizzatore di professionalità di altissimo livello, fra registi, sceneggiatori, produttori, montatori, fotografi, tecnici audio e luci, solo un per citarne alcuni.

Istituite 20 borse di studio

Ne sono fermamente convinti Cettina Giannino, rettore del Convitto nazionale Giovanni Falcone, e il suo staff. L’istituto sito nel cuore pulsante del centro storico di Palermo e a diretto contatto proprio con i numerosi set di produzione cinematografica che hanno visto protagonista la città, abbraccia per il proprio Liceo a indirizzo Classico un’inedita curvatura in produzione cinematografica e audiovisiva. Per avvalorare in modo concreto tale scelta, la scuola ha istituito 20 borse di studio.

“Al fine di agevolare gli alunni – si legge in una nota – ad una conoscenza diretta con il mondo del cinema e per rafforzare una dimensione già fortemente inclusiva che da sempre contraddistingue la vita scolastica del Convitto Nazionale, sono state deliberate dal rettore Giannino e dal Cda, per l’anno scolastico 2024/2025, ben 20 borse di studio specifiche con esenzione completa del pagamento della retta per gli studenti che dal prossimo anno sceglieranno il Liceo classico con l’innovativa curvatura cinematografica e audiovisiva. Attraverso incontri diretti con i diversi esperti del settore, con l’integrazione sistemica e a tempo pieno di seminari, laboratori tematici, periodi di stage e Pcto convergenti, e con l’introduzione dello studio della Storia e Critica del Cinema, inserita tra le discipline di indirizzo curriculare già dal primo anno di corso, tale nuova offerta formativa intende integrare teoria e pratica del mondo del cinema, tradizione umanistica e innovazione tecnica, con l’offerta formativa ai giovani alunni già dalla scuola secondaria di secondo grado”.

“Cinema è anche potente strumento educativo”

“Il cinema non è che la vita stessa, trasfigurata in finzione – continua la nota – così si esprimeva il grande Federico Fellini alla fine degli anni ‘80. Il Convitto Nazionale vede in esso non solo un’arte affascinante, ma anche un potente strumento educativo. Al contrario di una mera relazione occasionale, l’istituto si impegna a integrare organicamente e in modo significativo il Cinema nella sua didattica, trasformandolo in un valido alleato nella formazione dei giovani. E oggi più che mai Palermo e la Sicilia divengono il raffinato ‘setting’ di elezione, esclusivo e ideale, di numerosissime produzioni filmiche, sigla di firme prestigiose del mondo del cinema, dello spettacolo, dell’arte, dell’intrattenimento, della moda, del teatro e della musica. Solo per citare alcune produzioni di assoluta eccezione, tutte ambientate nella nostra bella Palermo, non si può non riportare il nome di Paolo Genovese con i suoi ‘Leoni di Sicilia’, Alexis Sweet con la serie ‘Viola come il mare’, Tom Shankland con l’ambizioso riadattamento seriale de ‘Il Gattopardo’, senza poterci esimere dal nominare il grande regista Julian Schnabel, che dirigerà anche a Palermo e in Sicilia “In the Hand of Dante”, potente thriller sulla ricerca di un manoscritto perduto del Sommo Poeta”.

Tutte le informazioni utili, la normativa di riferimento, il piano completo dell’offerta formativa, i dettagli relativi alla curvatura cinematografica e una vetrina interattiva in cui prendere visione di tutte le attività didattiche integrate svolte al Liceo sono reperibili alla pagina web istituzionale del Convitto Nazionale di Stato “Giovanni Falcone” di Palermo all’indirizzo https://www.convittonazionalepalermo.edu.it.