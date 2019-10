Indaga la polizia

Una coppia di giovani di 33 e 31 anni è stata aggredita a Palermo in via Emerico Amari la scorsa notte attorno alle 4.30.

L’aggressione è avvenuta nelle strada chiuse dai cantieri per la realizzazione della metropolitana. Quattro giovani li hanno picchiati con calci e pugni tra quelle viuzze senza via di scampo.

Solo l’arrivo di alcuni ragazzi richiamati dalle urla dei due giovani ha messo fine al pestaggio. Il guardiano del cantiere ha chiamato la polizia e i sanitari del 118.

I due che hanno ricevuto pugni in faccia e graffi alle braccia sono stati medicati sul posto. Una aggressione in pieno centro senza alcun motivo.

Questo episodio arriva dopo altri due raid compiuti dal branco ai danni di due giovani, in piazza Sturzo e in piazza Rivoluzione. Non è chiaro se siano o meno collegati.