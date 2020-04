Iban: IT 98 N 02008 04624 000300072383

Acquistare kit alimentari per le famiglie bisognose. È l’iniziativa di Confcommercio Palermo che ha lanciato una raccolta fondi da destinare a tutte quelle persone che non riescono più ad assicurare a sè e alla propria famiglia neanche i beni di prima necessità.

L’iniziativa è stata lanciata tra i soci di Confcommercio Palermo ma è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire con un piccolo gesto a dare una mano alle persone meno fortunate che in questa fase di emergenza epidemica hanno perso tutto.

L’iniziativa di solidarietà di Confcommercio prevede che le somme raccolte vengano devolute interamente alla Caritas di Palermo per contribuire all’acquisto di “kit spesa” composti da beni di prima necessità e aiutare chi in questo momento ha particolare bisogno di sostegno alimentare. “Pure in un momento di difficoltà individuale e collettiva e con il protrarsi della misure restrittive abbiamo il dovere di impegnarci nella solidarietà verso i più deboli – scrive la presidente Patrizia Di Dio nella lettera inviata ai diecimila associati di Confcommercio Palermo -. Ogni contributo sarà una goccia nell’oceano ma si sa che l’oceano è fatto di tante gocce!”.

Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico al seguente Iban: IT 98 N 02008 04624 000300072383 intestato alla Federazione Provinciale dei Commercianti indicando come causale “Donazione per emergenza Covid – 19”.