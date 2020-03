E' una giovane palermitana

C’è un caso sospetto di Coronavirus al call center Almaviva a Palermo in via Filippo Cordova. Si tratta di una giovane che lavorava al 119 e poi era stata spostata al numero 1500.

Si informa che nella giornata di oggi l’Azienda è venuta a conoscenza di un possibile caso di contagio da Covid 19 presuntivamente riferito ad un lavoratore operante presso la sede di via Cordova che risulta assente dal servizio dal 5 marzo 2020.

L’azienda ha immediatamente contattato le Autorità sanitarie competenti per le corrette indicazioni sulle azioni e la conseguente adozione delle azioni prescritte. Contestualmente, l’azienda in via d’urgenza ha già attivato unn intervento straordinario di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro da realizzare entro la giornata di oggi.

L’azienda garantirà il costante aggiornamento delle informazioni, mantenendo continuo contatto con le rappresentanze dei lavoratori, in base alle indicazioni ricevute dalle autorità sanitarie, confermando le decisioni già comunicate in ordine alla messa in sicurezza di tutte le persone impegnate in servizio e alle modalità di lavoro, attraverso remotizzazione con la collaborazione dei clienti, necessarie ad assicurare assoluti livelli di protezione.