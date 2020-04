Smentiti i messaggi sui social

Nessun caso di Covid 19 nelle carceri palermitane. Sia nell’istituto di pena Lorusso di Pagliarelli sia all’Ucciardone intitolato al maresciallo Calogero Di Bona.

In questi giorni sui social sono circolate notizie messe in giro dai familiari dei detenuti che sono state smentite dalle due direttrice degli istituti di pena.

“Al momento non abbiamo nessun caso di Coronavirus dentro il carcere Lorusso di Pagliarelli – dice la direttrice Francesca Vazzana – Le misure prese sin da subito hanno avuto l’effetto sperato. Tutti i detenuti che sono stati arrestati in questo mese di quarantena sono stati messi in isolamento fiduciario come per tutti quelli che vengono in Sicilia. Questo ha scongiurato qualsiasi tipo di contagio”.

Anche nel carcere Calogero Di Bona Ucciardone la situazione è sotto controllo. “Non abbiamo casi di Covid al momento nell’istituto di pena – dice la direttrice Giovanna Re – Siamo in attesa dell’esito di un tampone ed in attesa di effettuarne altri 3. Sono detenuti provenienti da altre strutture dove avevano avuto contatti con medici risultati positivi. L’isolamento fiduciario è una misura adottata sulla base delle indicazioni dell’assessorato alla salute per i nuovi giunti dalla libertà e per coloro che provengono da altri istituti. Viene dunque regolarmente applicato per 14 giorni a scopo precauzionale”.