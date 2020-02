"La situazione rischia di precipitare"

I sindacati del settore sanità chiedono assunzioni in massa di infermieri, Oss, amministrativi e tecnici per arginare la grave carenza di organico all’interno degli ospedali. La denuncia arriva dal Nursind Palermo.

Secondo la sigla sindacale, a Palermo restano gravi criticità di personale all’Asp e in molti reparti al Policlinico, Villa Sofia-Cervello, al Civico. “La situazione rischia di precipitare perché i coefficienti per le dotazioni organiche non risolvono il problema”.

A preoccupare il sindacato è l’allarme coronavirus che renderà necessarie misure straordinarie immediate. “Servono subito assunzioni in massa degli infermieri ma anche di altri operatori come Oss, tecnici e amministrativi”, affermano Aurelio e Alfredo Guerriero del Nursind Palermo che annunciano un ritorno in piazza per una protesta ancora più vigorosa.

Il sindacato denuncia l’aumento dei carichi di lavoro, pressanti richieste di riposi saltati, doppi turni e ferie rimandate. “La situazione che vivono gli infermieri è paradossale – prosegue il Nursind Palermo – basti pensare alla valutazione della performance individuale che non tiene conto delle condizioni anche e soprattutto numeriche e in termini di personale di supporto. Quando c’è da dare, l’infermiere è sempre il primo a fare la sua parte, quando c’è da incassare i giusti riconoscimenti, non c’è mai alcun incentivo”.