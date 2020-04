L'emergenza

Le organizzazioni sindacali degli Inquilini, Sunia, Sicet e Uniat, con una lettera inviata oggi al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e al commissario straordinario Iacp Ferruccio Ferruggia, chiedono “tolleranza” nella riscossione dei canoni di locazione per chi abita negli immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp).

“Constatata la fase storica che sta attraversando il nostro Paese per l’emergenza Covid-19, che grava ulteriormente sulla crisi economica che da tempo colpisce la nostra Isola e la nostra città, vi chiediamo di assumere e predisporre concretamente delle misure di tolleranza nei confronti di inquilini e assegnatari di immobili Erp, in difficoltà nel pagamento dei canoni di affitto – scrivono in un documento il segretario Sunia Palermo Zaher Darwish, il segretario Sicet Palermo Trapani Mario Bommarito e il segretario regionale Uniat Giovanni Sardo – In queste settimane, le nostre strutture stanno ricevendo appelli e sollecitazioni in tal senso da numerosi cittadini che vedono aggravarsi la propria condizione. Le organizzazioni degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat, a tutti i livelli, si stanno adoperando affinché ci sia una previsione normativa nazionale di sostegno alle famiglie in grave difficoltà. Tale richiesta sarebbe capace di allentare la pressione che stanno vivendo oggi tantissimi cittadini, rimasti disoccupati o andati in cassa integrazione, in modo da consentire anche alla fasce più deboli della cittadinanza di poter vivere e affrontare con un po’ più di serenità questa situazione di emergenza”.