A Palermo

La polizia municipale rende noto di aver denunciato per due volte nello stesso giorno un posteggiatore abusivo per l’inottemperanza ai DPCM – Coronavirus.

L’uomo, G.N. di 59 anni, esercitava di mattina l’attività di posteggiatore in Largo Crisafulli/Marcellini. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico lo hanno individuato e segnalato all’autorità giudiziaria perché non osservava le misure di prevenzione al contagio del COVID-19. Inoltre da accertamenti è emerso che l’uomo

è beneficiario del reddito di cittadinanza, per questa ragione è stato segnalato all’INPS.

Nel primo pomeriggio il posteggiatore si è presentato presso il Comando di via Dogali senza una motivazione improrogabile e urgente tale da giustificare il suo spostamento, pertanto è stato nuovamente deferito all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.

Salgono i numeri dei denunciati come anche quelli dei contagi da coronavirus che non si fermano pur subendo una flessione rispetto a quelli registrati ieri.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 6.375. Di questi sono risultati positivi 721 (91 + di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 681 persone (+85 rispetto a ieri).

Sono ricoverati 310 pazienti (39 a Palermo, 117 a Catania, 72 a Messina, 0 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 22 a Enna, 7 a Ragusa, 24 a Siracusa e 14 a Trapani) di cui 60 in terapia intensiva, mentre 371 sono in isolamento domiciliare, 27 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 13 deceduti (1 a Caltanissetta, Agrigento e Siracusa, 6 a Catania e 4 Enna).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 42; Caltanissetta, 28; Catania, 262; Enna, 38; Messina, 115; Palermo, 98; Ragusa, 8; Siracusa, 48; Trapani, 42.