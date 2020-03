stop fino al 3 aprile

I teatri di Palermo calano il sipario per l’emergenza Coronavirus, almeno fino al 3 aprile in ottemperanza al decreto del governo centrale.

Con il Teatro Biondo – che comunque garantirà uno spettacolo in diretta streaming su Youtube – si fermano anche il Teatro Massimo e l’associazione Amici della Musica.

“La Fondazione Teatro Massimo di Palermo comunica la cancellazione di tutti gli spettacoli e incontri pubblici da giovedì 5 marzo al 3 aprile 2020: Invito all’ascolto (12 marzo); Vi racconto l’Opera (13 marzo); Nabucco (13-21 marzo); Bambini all’Opera (15 marzo); Le allegre comari di Falstaff (18-21 marzo); La cambiale di matrimonio (27 marzo – 3 aprile); Coppelia (31 marzo – 3 aprile).

Inoltre è stato disposto per venerdì 6 e sabato 7 marzo un intervento straordinario di sanificazione del Teatro e degli uffici che pertanto rimarranno chiusi nei prossimi due giorni. Gli abbonati e gli spettatori saranno informati a breve in merito alle modalità di rimborso dei biglietti. Da domenica 8 marzo saranno nuovamente disponibili le visite guidate organizzate, per piccoli gruppi secondo le linee guida del decreto ministeriale.”

L’associazione Amici della Musica si accoda sospendendo i concerti della stagione fino al 3 aprile. “Riteniamo che questi verranno recuperati in coda all’ultimo appuntamento previsto il 19 Aprile.” Nello specifico, salteranno i seguenti spettacoli: Tango de Buenos Aires e Tango Sonos (lunedì 9 marzo); il suono dell’immagine (lunedì 16 marzo); omaggio a Beethoven per il 250° anniversario.