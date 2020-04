arriveranno anche all'ospedale san pietro fatebenefratelli di roma

La Società YI BAI JIAN SINO-ITALIAN INNOVATION CENTER della città di Tianjing (China) grazie alla collaborazione della Dr.ssa Valeria Grasso del Ministero della Salute, ha individuato la Provincia Romana dei Fatebenefratelli, titolare dell’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo e dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma per una donazione di 20.000 mascherine in favore dei più bisognosi sul territorio interessato e test diagnostici per il Covid – 19.

Da oggi nasce anche una collaborazione clinico – scientifica con tutti i medici delle strutture interessate tra la Repubblica Cinese e la Provincia Romana dei Fatebenefratelli per la condivisione di protocolli terapeutici per sconfiggere la diffusione del virus.

A tal fine saranno programmate videoconferenze tra le parti interessate.

(foto di repertorio)