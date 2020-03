Si trova in quarantena domiciliare

A Monreale una persona positiva al coronavirus. La conferma arriva dal sindaco della città normanna che ha ricevuto la comunicazione dall’Asp di Palermo. Il paziente attualmente si trova presso la sua abitazione in quarantena. Per privacy non sono stati comunicati al momento ne il sesso, ne l’età del paziente.

“È doveroso annunciare alla comunità che oggi è stato registrato il primo caso di contagio nella nostra città – ha detto il sindaco Arcidiacono il quale ha assicurato che l’Azienda sanitaria locale sta effettuando l’indagine epidemiologica e sta cercando di ripercorrere a ritroso le potenziali occasioni di contagio e i soggetti interessati al fine di circoscrivere l’area esposta al virus”.

“Volevo rasserenare tutta la città – sottolinea il sindaco – che al momento sono state avviate tutte le procedure per la tutela della salute pubblica dei nostri cittadini, vi terrò costantemente informativi ma vi prego di rispettare le regole disposte dal governo per il contenimento del coronavirus. Si implementeranno i controlli“.