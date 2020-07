Il provvedimento

Torna libero Vincenzo Geluso, ex sindaco di San Cipirello, finito nell’inchiesta sulla presunta truffa sui fondi erogati dalla Regione sui progetti agricoli.

Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Palermo Cosimo Di Gioia ha accolto le richieste degli avvocati di Geluso, Salvino Caputo, Vincenza Lupo e Giada Caputo e ha revocato la residua misura cautelare dell’obbligo dì dimora presso il comune di residenza con la imposizione di orari di uscita e rientro.

La difesa infatti ha rappresentato al giudice che erano cessate le esigenze cautelari. In precedenza il Tribunale per il Riesame aveva sostituito la originaria misura degli arresto domiciliari con l’obbligo di dimora. Intanto ieri il Tribunale civile di Palermo si è riservato di decidere in ordine alla richiesta di incandidabilità avanzata dal Ministero dell’Interno.

L’indagine della Guardia di Finanza attorno all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura aveva portato a 24 misure cautelari e ruota proprio sul ruolo e sulle pratiche di alcuni funzionari che avrebbero agevolato il sistema creato per ottenere illecitamente i fondi dalla Regione.