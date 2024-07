La sentenza

La terza sezione penale del Tribunale di Palermo ha assolto quattro poliziotti e tre guardie giurate imputate nel processo per corruzione avvenuta al commissariato di Partinico. Gli eventi risalgono al 2017, e l’indagine fu avviata a seguito di una serie di esposti anonimi.

Assolto perché il fatto non sussiste

Tra gli indagati vi era Antonio Gaspare Di Giorgi, 56enne originario di San Cipirello, che al tempo dei fatti era ispettore capo a Partinico e ora ricopre il ruolo di sostituto commissario della polizia di Stato a Palermo. Di Giorgi, difeso dall’avvocato Loredana Alicata, era accusato di rifiuto di atti d’ufficio in concorso e rischiava una condanna a sei mesi di reclusione. Tuttavia, è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste.

Le altre assoluzioni

Con Di Giorgi, sono stati assolti anche gli altri poliziotti imputati: Vincenzo Manzella, 49 anni, di Partinico; Giovanni Vitale, 48 anni, di Alcamo; e Vincenzo Manto, 54 anni, di Partinico. Le guardie giurate assolte sono Salvatore Davì, 61 anni, di Partinico; Daniele Di Maggio, 42 anni, di Partinico; e Marcello De Luca, 41 anni, di Borgetto.

Unica condanna, in procedimento separato

L’unico poliziotto condannato in relazione a questa vicenda è Pietro Tocco, 59 anni, di Alcamo. In un procedimento separato, Tocco ha patteggiato una condanna a quattro anni di reclusione.

L’inchiesta

L’inchiesta, come già accennato, risale a sette anni fa, ossia al 2017 in seguito a una serie di esposti anonimi. L’unico condannato col patteggiamento, a 4 anni, è stato il principale indagato dell’inchiesta, Pietro Tocco, assistente capo, 59 anni di Alcamo, accusato di corruzione, abuso d’ufficio e peculato. L’indagine ruotava attorno alla sua figura, con favori in cambio di denaro, il facile rilascio di documenti e certificazioni, l’insabbiamento di due denunce. Uno degli episodi riguardò il presunto illegale piantonamento di un arrestato da parte di vigilanti privati che attestarono poi falsamente di non averlo fatto. Ora è arrivata la sentenza di assoluzione.