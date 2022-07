L'appello

“Si rischia di sparire, mettetevi assieme per evitarlo”. Sarebbe questo, in soldoni, il contenuto di un sms che avrebbero ricevuto Cuffaro, Lombardo, Turano e Romano da Calogero Mannino che ha lanciato un appello a tutti i “pezzi grossi” del centro cristiano siciliano per scongiurare l’uscita di scena della coalizione. “Mettetevi assieme”. Questo avrebbe detto il mentore dei suoi ex allievi Mannino. Pena il non superamento della soglia di sbarramento alle prossime elezioni regionali che significherebbe la sparizione dei democristiani.

Il polo alternativo a destra e sinistra

Come si legge su La Sicilia in un articolo di Mario Barresi di questa mattina, obiettivo di Mannino sarebbe quello di creare un polo alternativo al centro-destra e al centro-sinistra all’Ars. “Una libera opinione sulle prospettive politiche attuali, che liberamente potrete valutare”. Così viene spiegato il contenuto dell’sms. A preoccupare Mannino è la polarizzazione della politica attuale. L’ax ministro vuole mettere in guardia Cuffaro, Lombardo, Turano e Romano sulle ambizioni del partito della Meloni, Fratelli d’Italia, e del Partito democratico, che “tenderanno al traguardo del 30%”, dice nella sua missiva in formato elettronico inviata ai quattro ai quali viene prospettata una scialuppa di salvataggio già a partire dalle prossime elezioni regionali del prossimo autunno.

La paura per le elezioni regionali

“Le elezioni regionali, che anticipano l’intera vicenda politica nazionale, hanno il punto vantaggioso del sistema proporzionale di massima” dice Mannino il quale ricorda ai suoi i risultati poco incoraggianti dell’ultima tornata elettorale che ha visto i quattro democristiani schierati su diversi fronti. “Ognuno di voi – spiega l’83enne politico – ha un punto di forza che garantisce il minimo. Separatamente altro è il rischio di non raggiungere la soglia di ammissione”. Il riferimento è la soglia di sbarramento, che potrebbe precludere alle forze politiche, oggi frammentate, di non entrare nell’agone dell’Ars.

L’appello, “Unitevi”

Mannino conosce sia le storie che separano i suoi ex adepti, sia le dinamiche politiche che li contraddistinguono. “So bene che ciascuno di voi ha irresistibile attrazione, una predilezione nel centro-destra. Che difficilmente alle politiche sarà tale. E anche ammesso che possano essere questo non avverrà se non assorbendo gli alleati minori”. Da qui l’appello. “Alle elezioni vi converrebbe mettervi insieme, assicurarvi la forza sufficiente e forse ambire a introdurre un soggetto che temperi la bipolarizzazione”. “Fatevi bene i conti”. Chiude così il suo sms ai quattro esponenti ex democristiani Mannino.