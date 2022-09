Corsa alla Regione, Coldiretti incontra i candidati alla Presidenza, cinque priorità per il futuro della Sicilia

13/09/2022

Corsa alla Regione, prosegue la campagna elettorale in vista dell’election day del 25 settembre.

Giovedì 15 settembre dalle 9.00 a Palermo, nella multisala Politeama in via E. Amari n.160 i dirigenti Coldiretti di tutta la Sicilia incontreranno i candidati alla presidenza della Regione.

I presenti all’incontro

I lavori, coordinati dal presidente Francesco Ferreri e dal direttore Prisco Lucio Sorbo, inizieranno con Renato Schifani e proseguiranno con Nuccio Di Paola. Dopo l’intervento del 5 stelle sarà la volta di Gaetano Armao al quale seguiranno Eliana Esposito e Cateno de Luca. La giornata finirà con Caterina Chinnici.

Le 5 priorità della Coldiretti per la Sicilia

Ai candidati saranno indicate le 5 priorità della Coldiretti per la Sicilia ma in un’ottica europea e nazionale.

Anche Confartigianato incontra i candidati

Intanto, dopo due incontri tenutisi il 7 e l’8 settembre, il 19 settembre ci sarà il terzo appuntamento con i candidati alla Presidenza della Regione in seno al ciclo di incontri organizzati da Confartigianato Imprese Sicilia.

L’associazione, nell’occasione, presenta le proposte per creare un ambiente favorevole all’artigianato e alle piccole e medie imprese.

Un patto di fiducia tra imprenditori, politica e istituzioni

Ai candidati verrà chiesto ricostruire un patto di fiducia tra imprenditori, politica e istituzioni.

A chi si candida a guidare la Regione, Confartigianato chiede di saper guardare ed ascoltare la realtà produttiva rappresentata da oltre 71 mila imprese artigiane (15,4% del totale imprese dell’Isola) e oltre 125 mila addetti (17,3% del totale occupati dell’Isola). Il valore aggiunto realizzato da queste realtà produttive siciliane, di 6.451 milioni di euro, rappresenta l’8,3% della “ricchezza” complessivamente realizzata da tutte le imprese del territorio. Un patto che possa essere mantenuto nel tempo, anche dopo la fine delle consultazioni ed al di là degli esiti elettorali.

Otto i temi sui quali si basano le proposte

Le proposte che saranno presentate da Confartigianato Sicilia, riguardano otto temi principali: la Buona Burocrazia, Europa e Pnrr, Sostegno alla liquidità e credito agevolato, Adeguare il quadro normativo di riferimento, Un mercato del lavoro più inclusivo, Infrastrutture, Energia, Turismo.