Il candidato "Sondaggio reale è tra la gente, noi già al ballottaggio"

Il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli commenta il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera che lo vedrebbe superare, seppur di poco, il 10% delle preferenze. Molto più avanti, secondo quanto pubblicato, Roberto Lagalla al 39,9% e Franco Miceli al 37,4%.

Ferrandelli “Sondaggi reali si fanno tra la gente”

“I sondaggi reali si fanno tra la gente – sottolinea Ferrandelli nelle strade e nelle periferie. E sono quelli che noi facciamo quotidianamente registrando una straordinaria mobilitazione, che tra l’altro stanno riconoscendo tutti gli osservatori e addetti ai lavori palermitani”.

Continua: “Ricevo ogni ora telefonate di candidati al consiglio comunale di altre coalizioni che annunciano il voto disgiunto a mio favore. Capisco l’esigenza di quei candidati sindaco che possono contare su corazzate economiche alle spalle di utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per condurre una campagna manipolatoria, ma noi siamo già al ballottaggio”.

“Se Miceli è sopra il 30% io sono Superman”

Ferrandelli prosegue: “Tra l’altro, il candidato del centrosinistra è pressoché scomparso dalla circolazione, bisognerebbe chiamare ‘Chi l’ha visto?’ per capire che fine abbia fatto: se Miceli è sopra il 30% io allora sono Superman! Non scherziamo, stanno diffondendo numeri che non stanno né in cielo né in terra. La verità è che noi scompaginiamo i giochi di palazzo già fatti”.

“Poteri forti provano a silenziarci mediaticamente”

Conclude: “Per questo i poteri forti provano a silenziarci mediaticamente e provano a diffondere sondaggi palesemente non rispondenti alla realtà. Ed è per tale ragione che i palermitani hanno aperto gli occhi e ci sostengono con forza sempre maggiore”.

Per il sondaggio, Movimento 5 stelle primo partito a Palermo

Fra i partiti è il Movimento 5 stelle ad essere valutato primo a Palermo con il 17,1% seguito dal Pd con il 16,1. FdI si attesterebbe al 10,9, Forza Itala al 9,9 e Prima L’Italia, la lista della Lega, al 6%.

Ma guardando alle coalizione le cifre cambiano con i partiti a sostegno di Lagalla al 41,8% e quelli a sostegno di Miceli al 39,9%. In entrambi i casi i candidati sindaco raccoglierebbero meno delle loro coalizioni.

Proprio il peso delle coalizioni fa si che lo studio Ipsos assegni a Roberto Lagalla la vittoria nell’eventuale ballottaggio

Astensione e incertezza la fanno da padroni

Ma tutto è suscettibile di cambiamento visto che gli astenuti e gli indecisi nel sondaggio si attestano addirittura al 47%

Dati diversi dal sondaggio Demopolis

La musica cambia con i dati del sondaggio Demopolis per La7 che analizza i principali capoluoghi al voto. A Palermo l’Istituto di Pietro Vento valuta Lagalla in corsa verso la vittoria al primo turno e il Centrodestra senza avversari anche a Genova e Lucca. Ballottaggi, invece, a Verona e a Messina con quest’ultima città dove la sfida a tre sarà incerta fino alla fine

I partiti nazionali per Demopolis

Guardando allo schieramento nazionale Demopolis valuta fdI primo partito al 22% seguito a ruota dal Pd al 21,2% e da Lega al 16,5% con il Movimento 5 stelle che scende al 13%, Forza Italia all’8% e Azione +Europa solo al 4,2%