Corsi di formazione mai tenuti, lavoratori regolarmente in azienda e contributi pubblici incassati lo stesso. È lo schema che la Procura distrettuale di Catania contesta a 11 persone fisiche e a 9 società con sede principale in provincia di Catania, raggiunte da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per complessivi 1,6 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Catania nelle province di Catania, Palermo e Siracusa, in base a un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo. L’ipotesi di reato è truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il sequestro da 1,6 milioni e i 1,4 milioni alle società

Nel dettaglio, il sequestro da 1,6 milioni riguarda le 11 persone fisiche e le 9 società. A questa misura si aggiunge un sequestro contestuale per circa 1,4 milioni di euro nei confronti di 8 delle 9 società, disposto a titolo di responsabilità amministrativa degli enti.

Come funzionava il presunto sistema: i fondi del Fondo Nuove Competenze

Al centro dell’inchiesta c’è il Fondo Nuove Competenze finanziato con risorse a valere sul bilancio nazionale. Lo strumento riconosce contributi a fondo perduto alle imprese che, a determinate condizioni, formano i propri lavoratori per sviluppare competenze utili a un collocamento nel mondo del lavoro. Le imprese venivano ristorate del costo delle ore di lavoro dei dipendenti destinati ai corsi.

Secondo gli inquirenti, però, quelle attività formative sarebbero risultate solo formalmente erogate nei confronti di circa 475 dipendenti. In altri termini, le società avrebbero ottenuto i contributi a fronte di formazione mai svolta e, allo stesso tempo, senza rinunciare alle ore lavorative dei dipendenti, evitando così effetti negativi sul fatturato.

Le indagini della Guardia di finanza: testimonianze e carte contabili

Gli accertamenti sono stati condotti dalle unità specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania, sotto la direzione della Procura distrettuale. Determinanti, secondo la nota firmata dal procuratore Francesco Curcio, le escussioni testimoniali dei dipendenti delle società e l’analisi della documentazione amministrativo-contabile, che hanno fatto emergere elementi indiziari sull’insussistenza dei corsi o, comunque, sull’irregolarità delle attività formative poste a base della richiesta e del successivo ottenimento dei contributi.

Sette imprese senza il modello organizzativo

Un ulteriore profilo riguarda sette delle imprese interessate, per le quali è stata riscontrata, a livello di gravità indiziaria, la mancata adozione del Modello di organizzazione e gestione previsto da un decreto legislativo. Si tratta del documento che contiene regole, procedure e attività di controllo per prevenire gli illeciti all’interno delle aziende.

Il quadro più ampio dei controlli sulle risorse pubbliche

L’operazione, sottolinea la Procura, si inserisce nelle azioni condotte da Procura e Guardia di finanza di Catania a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e della legalità economico-finanziaria del territorio, per garantire che finanziamenti e sussidi siano destinati alle finalità di sviluppo e sostegno sociale per cui sono stati previsti.