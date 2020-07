Movida due denunciati a Palermo

Venerdì due giovani erano stati denunciati in corso Calatafimi a Palermo per aver danneggiato le auto in sosta.

I due hanno mandato in frantumi gli specchietti di 23 vetture parcheggiate. I due sono stati bloccati e denunciati dalla polizia e accusati di danneggiamento.

Sabato invece la Polizia di Stato ha identificato e denunciato gli autori di una violenta aggressione, avvenuta la notte tra sabato e domenica, ai danni di un gruppo di ragazzi nella zona di via Celso a Palermo.

Le vittime si sono rivolte alla polizia. La brutale violenza era andata in scena in via del Celso quando un gruppo di giovanissimi per futili motivi aveva aggredito a suon di calci e pugni un gruppo di coetanei.

Nel gruppo degli aggressori, due di loro si erano particolarmente distinti per la veemenza dei colpi inferti, mentre gli altri membri erano rimasti a fissare la scena; qualcuno si era anche divertito ad osservare la sofferenza delle vittime, sopraffatte da tanta brutalità, derise e canzonate con grida di scherno.

I due, un 22enne ed un 25enne di Monreale, sono stati portati in questura e denunciati.