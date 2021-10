Sono 402 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 11.385 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 3,5% ieri era 2,6. L’isola torna al primo posto nei nuovi contagi giornalieri, al secondo la Lombardia con 328 contagi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 13.839 con una diminuzione di 24 casi. I guariti sono 419 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.846.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 474 i ricoverati, 31 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 50, 5 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 39 casi, Catania 168, Messina 31, Siracusa 84, Ragusa 16, Trapani 29, Caltanissetta 21, Agrigento 6, Enna 8.

La Sicilia resta in zona gialla almeno per un’altra settimana ancora. “La norma prevede che ci siano 14 giorni dove i parametri siano al di sotto di quelli previsti per la zona gialla. Non appena questo tempo trascorrerà si muterà la situazione”.

Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro in merito al ritorno della Sicilia in zona bianca durante la conferenza stampa dell’Iss.

Orlando “Continuare a rispettare le norme anti-contagio”

“La Sicilia, come stabilito dal Ministero della Salute, resta in zona gialla. È importante, dunque, continuare a rispettare con grande attenzione e responsabilità le norme anti-contagio. Le due ordinanze che ho emanato oggi vanno in questa direzione: tutelare la salute pubblica. E soprattutto è fondamentale vaccinarsi. Il vaccino è l’unica strada per uscire dal tunnel della pandemia”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.