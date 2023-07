Sono stati 289 i nuovi casi di positività al Covid-19, in Sicilia, nella settimana dal 3 al 9 luglio 2023. In base ai dati diffusi dal bollettino settimanale redatto dal Dasoe, il dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute, si è registrato nell’Isola un sensibile calo di nuovi contagi rispetto ai sette giorni precedenti con un -21.47%, in linea con la tendenza nel territorio nazionale, e con un’incidenza di 6 casi ogni 100.000 abitanti.

I dati nelle province

La provincia di Palermo è quella che ha fatto segnare il maggior numero di nuovi contagi, 100, quasi un terzo del totale regionale. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Palermo e Siracusa con 8 casi ogni 100.000 abitanti e Caltanissetta (7/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle negli over 90 (11/100.000), tra i 70 e i 79 anni e tra gli 80 e gli 89 anni (10/100.000).

Il Covid e l’incubo raccontato da un regista palermitano

Un incubo che ci siamo messi alle spalle ma che vive ancora nelle menti di tutti. Il momento più difficile della pandemia, quando ancora non se ne conoscevano del tutto i contorni, è al centro del film del regista palermitano Stefano Savona. Proposto fuori concorso al Sole Luna Doc Film Festival di Palermo «Le mura di Bergamo» è un racconto sulla città più colpita dal Covid, sull’elaborazione del lutto e la rielaborazione della vita.

Presentato in anteprima mondiale all’ultimo festival di Berlino, il film ha riscosso premi e ampi consensi da parte della critica. Stefano Savona, protagonista della sezione Sguardi Doc Italia della rassegna palermitana, è un regista, produttore, scrittore, sceneggiatore, fotografo.

Le mura di Bergamo è stato realizzato in collaborazione con un gruppo di ex studenti del centro sperimentale sede Sicilia: Danny Biancardi, Sebastiano Caceffo, Alessandro Drudi, Silvia Miola, Virginia Nardelli, Benedetta Valabrega, Marta Violante.