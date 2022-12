Il trasloco in altri locali al momento è stato stoppato

Prosegue l’attività vaccinale alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. A quanto pare il trasloco previsto all’istituto Principe di Castelnuovo, in viale del Fante 66, è stato sospeso. In attesa delle risposte dell’assessorato alla Sanità, l’hub vaccinale si svolgerà al padiglione 20. Sarà da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 e sabato e i festivi dalle 9 alle 14. Lo screening dei tamponi si effettuerà da lunedì a domenica dalle 9 alle 12.30.

Altre attività svolte

L’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo ha svolto anche a diverse attività come la somministrazione del vaccino anti Covid19 e antinfluenzale, il rilascio di certificazioni di vaccinazioni e green pass, il rilascio di codici stp per cittadini ucraini e rifugiati politici, le istanze di riesame sanzioni covid, gli screening tamponi, le attività di vaccinazione domiciliare anti-covid19 ed antinfluenzale.

In ripresa il “vaccini tour”

Inoltre a brevissimo riprenderà il “Vaccini Tour” (attività di vaccinazione dislocata per tappe nei vari comuni della provincia di Palermo e nei quartieri) che oltre alla somministrazione del vaccino anti-covid19 prevedrà anche quello antinfluenzale.

I locali inizialmente individuati

I nuovi locali erano stati individuati nel corso di un incontro tra l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano, e il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, delegato dall’assessore alla Salute, Giovanna Volo. Secondo quanto inizialmente preannunciato i padiglioni della Fiera si dovevano liberare. Di conseguenza si è presentato il problema del reperimento di un luogo idoneo per ospitare le vaccinazioni. Scelta che era ricaduta sull’Istituto di viale del Fante 66. “Stiamo avviando tutti gli iter necessari per attivare con urgenza la nuova struttura”, era stato detto da Albano e Volo.

Intanto aumentano casi e ricoveri

Nella settimana dal 14 al 20 novembre si è registrata una risalita della curva epidemica. I nuovi positivi sono stati 10.839 (+7,65% rispetto alla settimana precedente) con un’incidenza di 225,74 casi per 100 mila abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna (incidenza di 251,95 casi), Trapani (251,67) e Catania (250,46). Le fasce d’età maggiormente a rischio sono risultate quelle tra i 60 e i 69 anni (incidenza di 302,63), tra i 70 e i 79 anni (291,85) e tra gli 80 e gli 89 anni (289,34). Nella settimana in esame le nuove ospedalizzazioni sono aumentate e oltre la metà dei pazienti è risultata non vaccinata.